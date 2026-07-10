Indítványozták Fonyód volt fideszes polgármestere letartóztatásának meghosszabbítását

A Kaposvári Járási Ügyészség indítványt tett Fonyód különösen nagy vagyoni hátrányt okozó gazdasági csalás bűntettével és más bűncselekményekkel gyanúsított egykori polgármestere, Hidvégi József és társa letartóztatásának meghosszabbítására – közölte pénteken a Somogy Vármegyei Főügyészség.

102 millió forintos vagyoni hátrány

Mint írták: a volt polgármestert június 26-án, társát röviddel azt megelőzően tartóztatta le a Kaposvári Járásbíróság nyomozási bírója a 2019 és 2023 közötti,

az önkormányzat tulajdonában álló Kft. által megkötött és a volt polgármester által ellenjegyzett, zöldterület-kezeléssel és területrendezéssel kapcsolatos, színlelt szerződésekkel okozott 102 millió forintos vagyoni hátrány miatt folyamatban lévő büntetőeljárásban.

A vizsgálati szakban ügyészi irányítással folyamatban lévő büntetőeljárásban a letartóztatás általános és különös okai a gyanúsítottakkal szemben továbbra is fennállnak, jelezték, ezért a Kaposvári Járási Ügyészség a mai napon benyújtott indítványában a gyanúsítottak letartóztatásának iratok alapján történő meghosszabbítására tett indítványt.