fonyódletartóztatásügyészség
Belföld

Indítványozták Fonyód volt fideszes polgármestere letartóztatásának meghosszabbítását

24.hu
2026. 07. 10. 07:41
A Kaposvári Járási Ügyészség indítványt tett, mert indoklásuk szerint a büntetőeljárásban a letartóztatás általános és különös okai továbbra is fennállnak.

A Kaposvári Járási Ügyészség indítványt tett Fonyód különösen nagy vagyoni hátrányt okozó gazdasági csalás bűntettével és más bűncselekményekkel gyanúsított egykori polgármestere, Hidvégi József és társa letartóztatásának meghosszabbítására – közölte pénteken a Somogy Vármegyei Főügyészség.

102 millió forintos vagyoni hátrány

Mint írták: a volt polgármestert június 26-án, társát röviddel azt megelőzően tartóztatta le a Kaposvári Járásbíróság nyomozási bírója a 2019 és 2023 közötti,

az önkormányzat tulajdonában álló Kft. által megkötött és a volt polgármester által ellenjegyzett, zöldterület-kezeléssel és területrendezéssel kapcsolatos, színlelt szerződésekkel okozott 102 millió forintos vagyoni hátrány miatt folyamatban lévő büntetőeljárásban.

A vizsgálati szakban ügyészi irányítással folyamatban lévő büntetőeljárásban a letartóztatás általános és különös okai a gyanúsítottakkal szemben továbbra is fennállnak, jelezték, ezért a Kaposvári Járási Ügyészség a mai napon benyújtott indítványában a gyanúsítottak letartóztatásának iratok alapján történő meghosszabbítására tett indítványt.

Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
„Nem jó, ha az a felfogás eluralkodik, hogy a győztes bármit megtehet” – megtartotta első kormányellenes tüntetését a Fidesz
Kvíz: újabb 10 jelenetkép, újabb 10 magyar sorozat – most hányat találsz el?
Kitiltott vizeiről egy kétezer LMBTQ-utast szállító óceánjárót Törökország és Egyiptom
Orvost keresnek, a mentős sehol
„Fontos, hogy az aktanyilvánosságból ne legyen ügynökvadászat” – interjú Bertalan Péter történésszel
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik