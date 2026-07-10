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Belföld

Telex: megvan a Duna ideiglenes csatornaigazgatója

admin Rugli Tamás
2026. 07. 10. 16:53

Szeleczky Ádámot nevezte ki átmeneti jelleggel a közmédia vezetése a Duna csatornaigazgatójának – értesült több forrásból a Telex, hozzátéve még azt is, hogy a döntésről mostanra a közmédia munkavállalóit is tájékoztatták a Kunigunda utcában.

Szeleczky korábban 2013 és 2024 között dolgozott a közmédiánál, egyebek mellett az M4 Sportnak tudósított, valamint szórakoztató műsorok, például A Dal kreatív producere volt. A közmédia előtt a TV2-nél dolgozott, gameshow-műsorok főszerkesztője volt, a közmédiától való távozása után pedig producerként a Paprika Studios műsorgyártónak készített műsorokat.

Mint korábban beszámoltunk róla, a hét elején tucatnyi vezetőt függesztettek fel állásásukból a MTVA-nál és a Duna Médiaszolgáltató Zrt.-nél. Horváth P. András, az MTVA múlt héten kinevezett átmeneti vezérigazgatója felmentette a munkavégzés alól mások melletta Pitbullnak becézett Németh Zsoltot, az M1 csatornaigazgatóját is (ezt a posztot már az ATV-tól érkező Bodacz Balázs tölti be).

A  közmédia átalakításának átmeneti időszakában Mészáros Zsófia az online igazgatóságért, Kerényi György a Kossuth rádió vezetését, Koltai Péter a vezérigazgatói kabinetet veszi át, Teszáry Sára a PR- és marketingosztály vezetéséért felel, illetve a szóvivői feladatokat látja el.

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