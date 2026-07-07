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Belföld

Felmentették a közmédia több vezetőjét, köztük Németh Zsolt hírigazgatót

Bodnár Boglárka / MTI
Németh Zsolt, az MTVA hírigazgatója 2025. március 11-én.
admin Spirk József
admin Bita Dániel
2026. 07. 07. 14:21
Bodnár Boglárka / MTI
Németh Zsolt, az MTVA hírigazgatója 2025. március 11-én.
A csatornaigazgatók többségének és Kárász Róbertnek is mennie kell.

Az új szakmai vezetők érkezésével párhuzamosan a 24.hu információja szerint kedden tucatnyi vezetőt függesztettek fel állásából a MTVA-nál és a Duna Médiaszolgáltató Zrt.-nél.

Július elején az új médiatörvény hatálybalépésével már megszűnt Altorjai Anita, a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatójának megbízatása, az MTVA korábbi vezérigazgatója, Papp Dániel pedig addigra lemondott.

A hozzánk eljutott információk szerint most Altorjai két helyettese is megkapta a selyemzsinórt,

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