Felmentették a közmédia több vezetőjét, köztük Németh Zsolt hírigazgatót

Az új szakmai vezetők érkezésével párhuzamosan a 24.hu információja szerint kedden tucatnyi vezetőt függesztettek fel állásából a MTVA-nál és a Duna Médiaszolgáltató Zrt.-nél.

Július elején az új médiatörvény hatálybalépésével már megszűnt Altorjai Anita, a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatójának megbízatása, az MTVA korábbi vezérigazgatója, Papp Dániel pedig addigra lemondott.

A hozzánk eljutott információk szerint most Altorjai két helyettese is megkapta a selyemzsinórt,