Légtechnikai hiba miatt határozatlan időre leállt a szülészeti ellátás az Uzsoki kórházban

Határozatlan időre felfüggesztette szülészeti ellátását az Uzsoki Utcai Kórház a császárműtő légtechnikai rendszerének meghibásodása miatt – jelentette be az intézmény a közösségi oldalán.

A kórház tájékoztatása szerint a műtő légtechnikájában jelentkező probléma miatt jelenleg nem biztosítható a megfelelő légcsere, ezért az anyák és az újszülöttek biztonsága érdekében átmenetileg le kell mondani a szülészeti ellátásról. A közlemény szerint a hiba elhárításán már hetek óta dolgoznak, és új hűtőberendezést is üzembe helyeztek, a problémát azonban eddig nem sikerült teljesen megoldani.

Az intézmény arra kéri a várandós nőket, hogy a vajúdás megindulásakor az ÉPC–Honvédkórház szülészeti osztályán jelentkezzenek.

Az egészségügyi miniszter is megszólalt

A történtekről Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter is tájékoztatást adott. Közlése szerint a mostani meghibásodás nem függ össze a korábban elvégzett javításokkal. A tárcavezető azt írta, ezúttal egy régi típusú, a levegő keringetését biztosító ventilátor hibásodott meg a császárműtő légtechnikai rendszerében.

A miniszter hozzátette, hogy az alkatrészek beszerzése és a javítás folyamatban van, és hangsúlyozta: a betegek, az édesanyák és az újszülöttek biztonsága továbbra is elsődleges szempont.

A kórház egyelőre nem tudta megmondani, mikor indulhat újra a szülészeti ellátás. Közlésük szerint amint a légtechnikai rendszer hibáját sikerül véglegesen elhárítani, ismét fogadni fogják a szülő nőket.

Hegedűs egyébként éppen nemrég járt az Uzsokiban, Magyar Péter miniszterelnök társaságában.