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Belföld

Szikszó lenyomta Csákvárt – de miben?

24.hu
2026. 07. 09. 09:45

Az előzetes adatok alapján csütörtök hajnalban megdőlt a 64 éves országos hajnali hidegrekord, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Szikszón 3,9 Celsius-fokig süllyedt a hőmérséklet – közölte a HungaroMet Zrt. a Facebook-oldalán csütörtökön.

Azt írták: szerdán az ország nagy részén még erős északi, északnyugati szél fújt, sőt, elsősorban a Dunántúl középső részein viharos széllökések is előfordultak. Emellett pedig záporok, zivatarok is kialakultak, kiemelten a Dunántúlon és a keleti határ mentén.

Hozzátették: a szél estétől fokozatosan mérséklődött, éjjel az ország nagy részén le is állt, így több helyen 10 fok alá csökkent hajnalra a hőmérséklet.

A legalacsonyabb hőmérsékletet, 3,9 fokot Szikszón mérték, ez pedig új napi országos hidegrekordot jelent.

A korábbi csúcs 4,3 fok volt, amit még 1962-ben mértek Csákváron. (MTI)

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