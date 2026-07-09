Július leghűvösebb napja vár ránk csütörtökön

Június 9-én észak, északnyugat felől hűvösebb levegő áramlik hazánk fölé, ami miatt országszerte 30 fok alatti csúcshőmérsékletre számíthatunk. Habár hideg nem lesz, a hónap többi részén tapasztalható meleg miatt minden bizonnyal a hónap egyik leghűvösebb napja vár ránk – írja a Kiderül.hu.

A hét utolsó előtti munkanapján alapvetően sok napsütés várható, amelyet csak rövid időre zavarhatnak meg a gomolyfelhők.

Csapadék nem valószínű, főként északkeleten alakulhat ki zápor, zivatar. Az északi, északnyugati szelet ismét nagy területen élénk, olykor erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet várhatóan 24 és 29 fok között valószínű.

A hétvége felé közeledve lassú melegedés veszi kezdetét: pénteken 31, szombaton pedig már 33 fok is lehet.