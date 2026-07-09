időjáráselőrejelzésjúlius 9csütörtök
Tudomány

Július leghűvösebb napja vár ránk csütörtökön

George Pachantouris / Getty Images
Illusztráció.
admin Lányi Örs
2026. 07. 09. 08:36
George Pachantouris / Getty Images
Illusztráció.

Június 9-én észak, északnyugat felől hűvösebb levegő áramlik hazánk fölé, ami miatt országszerte 30 fok alatti csúcshőmérsékletre számíthatunk. Habár hideg nem lesz, a hónap többi részén tapasztalható meleg miatt minden bizonnyal a hónap egyik leghűvösebb napja vár ránk – írja a Kiderül.hu.

A hét utolsó előtti munkanapján alapvetően sok napsütés várható, amelyet csak rövid időre zavarhatnak meg a gomolyfelhők.

Csapadék nem valószínű, főként északkeleten alakulhat ki zápor, zivatar. Az északi, északnyugati szelet ismét nagy területen élénk, olykor erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet várhatóan 24 és 29 fok között valószínű.

A hétvége felé közeledve lassú melegedés veszi kezdetét: pénteken 31, szombaton pedig már 33 fok is lehet.

Kapcsolódó
Kánikula
Mutatjuk, mikor tér vissza a forróság
Lassanként elér minket a nyugat-európai hőkupola széle.
Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Gondban Oroszország: Putyinék felfüggesztették a dízelolaj exportját
Pozitív lett a doppingtesztje, ez mentette meg a Tour hősének az életét
Miért A tanúval indult újra az M1, és hány rendszert tud még kritizálni Bacsó Péter kultfilmje?
Magyar Péter: bemutatkoztunk egymásnak Donald Trumppal
Elárulta az egykori kórházi főigazgató, miért menesztette őt 2023-ban Pintér Sándor
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik