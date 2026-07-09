Nem találja a Miniszterelnökség Orbán és Rogán hivatalos programjainak nyilvántartását

A Miniszterelnökségnél nem találhatók meg Orbán Viktor volt miniszterelnök 2022 és 2026 közötti hivatalos programjainak és naptárainak nyilvántartásai – írta közérdekű adatigénylésekre kapott válaszok alapján Panyi Szabolcs.

A cikk szerint az újságíró a kormányváltást követően több olyan adatot is kikért, amelyeket korábban nem hoztak nyilvánosságra. A Miniszterelnökségtől kapott válasz alapján azonban a tárca „nem rendelkezik rögzített adatokat tartalmazó nyilvántartással” Orbán Viktor hivatalos programjairól.

A dokumentumok alapján mindössze a volt miniszterelnök szabadságainak időarányos kiadásáról áll rendelkezésre adat.

Rogán programjai sincsenek meg

Panyi azt is közölte, hogy eredménytelenül próbálta kikérni a 2022-es rijádi utazás szervezésével kapcsolatos dokumentumokat. Beszámolója szerint a Miniszterelnökség azt válaszolta, hogy nem kezel ilyen adatokat.

Az újságíró szerint a válaszok alapján vagy nem vezettek hivatalos nyilvántartást a miniszterelnöki programokról, vagy azok már nem hozzáférhetők az államigazgatási rendszerekben. Álláspontja szerint ez megnehezítheti a korábbi kormányfő hivatalos tevékenységének utólagos rekonstruálását.

A cikk szerint Rogán Antal egykori kabinetminiszter esetében is hasonló válasz érkezett: a szabadságok nyilvántartása rendelkezésre áll, hivatalos programnaptár azonban nem.