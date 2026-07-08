bűnügyfürdőzalakaros
Belföld

Barátaival italozott, betört a zalakarosi fürdőbe és kipakolta a hűtőautomatát egy fiatal férfit

admin Vaskor Máté
2026. 07. 08. 09:50

Július 5-én éjszaka érkezett bejelentés a rendőrségre, hogy Zalakaroson a kerítést megbontva bement valaki a fürdő területére, és onnan az egyik vendéglátóegység hűtőautomatájából söröket, energiaitalokat és izotóniás italokat lopott, írja a police.hu.

A zalakarosi kollégák az elkövető nyomába eredtek, és a Gyógyfürdő téren elfogták a 23 éves kisrécsei férfit.

police.hu

Előállították, és lopás vétsége miatt kihallgatták.

A közlemény szerint a férfi elmondta, hogy a barátaival bulizott és italozott, megbánta tettét.

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