Barátaival italozott, betört a zalakarosi fürdőbe és kipakolta a hűtőautomatát egy fiatal férfit

Július 5-én éjszaka érkezett bejelentés a rendőrségre, hogy Zalakaroson a kerítést megbontva bement valaki a fürdő területére, és onnan az egyik vendéglátóegység hűtőautomatájából söröket, energiaitalokat és izotóniás italokat lopott, írja a police.hu.

A zalakarosi kollégák az elkövető nyomába eredtek, és a Gyógyfürdő téren elfogták a 23 éves kisrécsei férfit.

Előállították, és lopás vétsége miatt kihallgatták.

A közlemény szerint a férfi elmondta, hogy a barátaival bulizott és italozott, megbánta tettét.