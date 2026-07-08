Öt kiló kábítószert foglaltak le egy budapesti dílernél

Több mint 5 kilogramm kábítószert találtak a nyomozók egy budapesti lakásban. A lefoglalt drog feketepiaci értéke mintegy 30 millió forint, írja a Police.hu.

A nyomozók június 29-én fogták el a budapesti férfit, miután felmerült a gyanú, hogy dílerkedik, ruházatának átvizsgálásakor három csomag kokaingyanús, fehér port találtak.

A lakásában és a tárolójában

5083 gramm amfetamint,

406 gramm kokaint,

valamint 7,4 gramm kristályos MDMA-t találtak.

Emellett 770 ezer forintot és egy személykocsit is lefoglaltak, valamint zároltak egy bankszámlát.

A díler vevői közül öt embernél tartottak kutatást: közülük hármat gyanúsítottként hallgattak ki, egyiküknél 181 gramm marihuánát foglaltak le, két ember droggyorstesztje pedig pozitív lett.

Idén júniusban soha nem látott mennyiségű, 15 milliárd forint értékű kokaint foglaltak le Magyarországon.