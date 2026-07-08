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Belföld

„Tabula rasa” – Hammer Ferenc a hírmentes közmédiáról

Adrián Zoltán / 24.hu
admin Farkas György
2026. 07. 08. 08:54
Adrián Zoltán / 24.hu
A szociológus-médiakutató lehetőségként tekint a hírszolgáltatás felfüggesztésre.

Az MTVA átmeneti vezetése kedden átmenetileg leállította a közmédia hírszolgáltatásátHammer Ferenc próbálja a döntést helyén kezelni, nem gondolni mögé semmit. Az ELTE Média és Kommunikáció Tanszékének oktatója a Klubrádiónak azt mondta: a mostani helyzet olyan nullpontot jelenthet, amely lehetőséget teremthet egy merészebb, korszerűbb közmédia felépítésére.

A szociológus-médiakutató azért a pozitív oldalát nézi az átmeneti hírmentesítésnek, mert szerinte ez taktikai eszközként nem lenne túl erős, a közmédia szempontjából viszont jó, hiszen a hírszolgáltatás nagyon fontos. A jelenlegi helyzet

gyakorlatilag nulla pozíciót, egy tabula rasát hoz létre, amelyhez képest lehet újra gondolni mindent.

Hammer Ferenc szerint most a közmédia működése ideiglenesen „nullpontra” került, így lehetőség nyílik arra, hogy minden korábbi kötöttség nélkül újragondolják a közszolgálati média szerepét, szervezetét és működését.

Ez nemcsak az elmúlt másfél évtized politikai örökségének felülvizsgálatát jelenti, hanem annak átgondolását is, hogy hogyan alakította át a médiát a digitalizáció, a platformok térnyerése és a globális technológiai vállalatok hatása. A magyar médiarendszer több szempontból lemaradásban volt, de ez a helyzet most esélyt teremthet egy merészebb, korszerűbb közmédia felépítésére.

Polyák Gábor már az MTVA átmeneti vezetésének döntése előtt éppen erről írt a Kreatívban. A médiajog és a médiapolitika kutatója levezette, hogy mit kell tenni a közmédia iránti bizalom helyreállításáért.

Arról kell meggyőzni a közönséget, hogy amit ott lát és hall, az mindig, minden körülmények között az igazságra törekvés. Tévedni szabad, hazudni soha többet.

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