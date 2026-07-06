Tuzson: Hitler megvárta, hogy Hindenburg meghaljon

A fideszes Tuzson Bence volt igazságügyi miniszter szerint a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és -védelmi Hivatal az új ÁVH, amely lehetővé teszi cégek lefoglalását, és még vádképviseletet is elláthat büntetőügyekben, szemben a volt kommunista államvédelemmel. Szerinte új önkényuralom alakul ki, brüsszeli feltételek mentén.

Bírálta a parlament előtt lévő 17. Alaptörvény-módosítást, amely megszüntetné Sulyok Tamás köztársasági elnök mandátumát. Mint mondta: „Hihetetlen, egy határátlépés, egy vörös vonal, ami még nem volt Európában. Hitler megvárta, hogy Hindenburg meghaljon (a weimari köztársaság elnöke az 1930-as években, akinek halálával megnyílt az út a nácik korlátlan hatalma előtt – a szerk.). Tildy Zoltánt Rákosi Mátyás lemondatta a mandátumáról. De senki nem ment el odáig, hogy jogszabállyal elvegyék a mandátumot” – fogalmazott az ellenzéki politikus.