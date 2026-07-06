Magyar helyett Vitézyvel kezdődik a parlament

Ezúttal nem Magyar Péter miniszterelnök, hanem Vitézy Dávid közlekedési miniszter napirend előtti felszólalásával kezdődik a hétfői ülés a parlamentben. Magyar Törökországba utazott a NATO-csúcsra, ezért Vitézyt kérte fel, hogy a kormány nevében szólaljon fel.

Utána interpellációk és azonnali kérdések jönnek, majd négy törvényjavaslat vitája következik, amelyeket élőben követünk: