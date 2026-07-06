Magyar helyett Vitézyvel kezdődik a parlament

Ezúttal nem Magyar Péter miniszterelnök, hanem Vitézy Dávid közlekedési miniszter napirend előtti felszólalásával kezdődik a hétfői ülés a parlamentben. Magyar Törökországba utazott a NATO-csúcsra, ezért Vitézyt kérte fel, hogy a kormány nevében szólaljon fel.
Utána interpellációk és azonnali kérdések jönnek, majd négy törvényjavaslat vitája következik, amelyeket élőben követünk:
- Az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról szóló 2003. évi III. törvény módosításáról szóló javaslat,
- A pedagógusok teljesítményértékelésének megújításához szükséges törvényi rendelkezésekről, amely felfüggesztené a sokat bírált teljesítményértékelési rendszer alkalmazását,
- Egyes pénzügyi szektort érintő törvények jogharmonizációs célú módosításáról,
- A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról, valamint a fővárosi önkormányzat csődjének elkerülését szolgáló hitel nyújtásáról szóló 2025. évi CXXXIV. törvény hatályon kívül helyezéséről.