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Élő Belföld

Magyar helyett Vitézyvel kezdődik a parlament

Mohos Márton / 24.hu
24.hu
2026. 07. 06. 12:25FRISSÍTVE: 2026. 07. 06. 12:33
Mohos Márton / 24.hu

Ezúttal nem Magyar Péter miniszterelnök, hanem Vitézy Dávid közlekedési miniszter napirend előtti felszólalásával kezdődik a hétfői ülés a parlamentben. Magyar Törökországba utazott a NATO-csúcsra, ezért Vitézyt kérte fel, hogy a kormány nevében szólaljon fel.

Utána interpellációk és azonnali kérdések jönnek, majd négy törvényjavaslat vitája következik, amelyeket élőben követünk:

  • Az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról szóló 2003. évi III. törvény módosításáról szóló javaslat,
  • A pedagógusok teljesítményértékelésének megújításához szükséges törvényi rendelkezésekről, amely felfüggesztené a sokat bírált teljesítményértékelési rendszer alkalmazását,
  • Egyes pénzügyi szektort érintő törvények jogharmonizációs célú módosításáról,
  • A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról, valamint a fővárosi önkormányzat csődjének elkerülését szolgáló hitel nyújtásáról szóló 2025. évi CXXXIV. törvény hatályon kívül helyezéséről.

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