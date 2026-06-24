„Uszodaként” emlegették a támogatási pénzeket a botrányos NKA-ügyben

A nyomozással érintett NKA pályázati pénzek egy részét a gyanú szerint „uszodaként” emlegették az érintettek, a támogatásokra pályázókat pedig „úszóként” – írta egy Facebook-bejegyzésben a kulturális ügyekért felelős miniszter szerdán.

Tarr Zoltán szerint ez a Cosa Nostrát idéző zsargon jól tükrözi azt a gyakorlatot, amelyben a forrásokat szűk körben, az intézményi rendszert megkerülve osztották szét. A miniszter úgy fogalmazott: a nyomozás jelenleg is tart, és várhatóan az is kiderül, ki irányította a rendszert.

Több fideszest is őrizetbe vettek

A botrány áprilisban robbant ki, amikor nyilvánosságra került, hogy jelentős állami támogatások kerülhettek kormányközeli művészekhez és szereplőkhöz. A gyanú szerint a források elosztása nem szakmai, hanem politikai és kapcsolati alapon történhetett, és a rendszer egyes elemei akár a kormánypárti kampányokat is segíthették.

Amint arról a 24.hu is beszámolt, az ügyben a NAV nyomozása alapján eddig hat, a pályázatok elbírálásában érintett tisztviselőt vettek őrizetbe – köztük Bús Balázs volt óbudai polgármestert és Ughy Attilát, 2010 és 2019 között Budapest XVIII. kerületének polgármesterét, korábbi fideszes országgyűlési képviselőt –, akiket különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezeléssel gyanúsítanak. Az ügyészség kezdeményezte a letartóztatásukat, amelyről a bíróság csütörtökön dönt.

Tarr Zoltán bejegyzése szerint a feltárt működésmód azt mutatja, hogy a támogatási rendszer hosszú éveken át informálisan, belső körök döntései alapján működött, amit most a nyomozás próbál feltárni.