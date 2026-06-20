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Belföld

Váratlan meglepetéseket tartogathat az időjárás az első kánikulai hétvégén

Varga Jennifer / 24.hu
24.hu
2026. 06. 20. 06:32
Varga Jennifer / 24.hu

Országszerte napos idővel indul a hétvége, szombaton csak elszórtan képződhetnek fátyol-, illetve gomolyfelhők. Délután helyenként viharos széllel kísért záporok zivatarok alakulhatnak ki, főleg az Északi-középhegységben és a középső országrészen, de a nyugati határvidéken is elfordulhat csapadék. A legmagasabb nappali hőmérséklet 31 és 36 fok között alakul – írja a Kiderül.

Vasárnap erőteljesebbé válik a felhőképződés, nagyobb eséllyel számíthatunk záporokra, zivatarokra, helyenként felhőszakadásra, legkisebb eséllyel a Tiszántúlon. A zivatarok közelében megerősödhet, viharossá válhat a szél. Hajnalban 15 és 20, napközben 31 és 36 fok között alakul a hőmérséklet.

A meleg, napos nyári kánikula várhatóan a jövő héten is végig kitart.

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