Váratlan meglepetéseket tartogathat az időjárás az első kánikulai hétvégén

Országszerte napos idővel indul a hétvége, szombaton csak elszórtan képződhetnek fátyol-, illetve gomolyfelhők. Délután helyenként viharos széllel kísért záporok zivatarok alakulhatnak ki, főleg az Északi-középhegységben és a középső országrészen, de a nyugati határvidéken is elfordulhat csapadék. A legmagasabb nappali hőmérséklet 31 és 36 fok között alakul – írja a Kiderül.

Vasárnap erőteljesebbé válik a felhőképződés, nagyobb eséllyel számíthatunk záporokra, zivatarokra, helyenként felhőszakadásra, legkisebb eséllyel a Tiszántúlon. A zivatarok közelében megerősödhet, viharossá válhat a szél. Hajnalban 15 és 20, napközben 31 és 36 fok között alakul a hőmérséklet.

A meleg, napos nyári kánikula várhatóan a jövő héten is végig kitart.