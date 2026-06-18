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Belföld

Nem kapott pénzt az anyjáéktól, már locsolta is a benzint a szobájukban

police.hu
admin Kolontár Krisztián
2026. 06. 18. 11:14
police.hu

Őrizetbe vettek a rendőrök egy 19 éves fiatalt, aki Tiszaroffon gyilkossággal fenyegette meg édesanyját és annak párját, majd tüzet okozott lakásukban.

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság közleménye szerint a fiatalember több liter benzint locsolt szét anyja és annak élettársa hálószobájában, mert azok megtagadták, hogy pénzt adjanak neki. A szétlocsolt benzin „belobbant”.

Az emberölés kísérletével gyanúsított fiatal részben beismerte a tettét. A fiatalt őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. Egy borsodi férfi az exére és annak szeretteire gyújtotta rá a házat.

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