Nem kapott pénzt az anyjáéktól, már locsolta is a benzint a szobájukban

Őrizetbe vettek a rendőrök egy 19 éves fiatalt, aki Tiszaroffon gyilkossággal fenyegette meg édesanyját és annak párját, majd tüzet okozott lakásukban.

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság közleménye szerint a fiatalember több liter benzint locsolt szét anyja és annak élettársa hálószobájában, mert azok megtagadták, hogy pénzt adjanak neki. A szétlocsolt benzin „belobbant”.

Az emberölés kísérletével gyanúsított fiatal részben beismerte a tettét. A fiatalt őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. Egy borsodi férfi az exére és annak szeretteire gyújtotta rá a házat.