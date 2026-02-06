hatvanpusztazebrahadházy ákos
Hadházy Ákos kiderítette a hatvanpusztai zebrák neveit

Hadházy Ákos Hatvanpusztán.
admin Rugli Tamás
2026. 02. 06. 11:25
Hadházy Ákos Hatvanpusztán.
„Csak azt nem tudjuk, hogy közülük hányan vannak még életben” – tette hozzá keserűen a független képviselő.

Már a nevüket is tudjuk egy hozzám eljuttatott dokumentumból a hatvanpusztai zebráknak – írja legfrissebb Facebook-bejegyzésében Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő. A hozzá eljutott információk szerint a következőképp keresztelték el az állatokat:

  • Szuszi (a képviselő szerint ő az egyetlen kanca),
  • Pizsi,
  • Pulcsi,
  • Lolka,
  • Bolka,
  • Pacsi,
  • Bendegúz,
  • Tihamér.

Csak azt nem tudjuk, hogy közülük hányan vannak még életben, és a maradékukat melyik közeli állattartó telepre vitték. De azért megpróbáljuk kideríteni

– tette hozzá Hadházy, emlékeztetve rá, hogy nemrég érdeklődött a rendőrségnél, de ők „annak ellenére nem hajlandóak megkérdezni Lőrincet”, hogy többen is azt állították, hogy az állatokat levadászták. A képviselő ígéri a követőinek, hogy megpróbál hivatalos úton utánamenni a dolognak, de elmondása szerint jobban bízik abban, hogy a helyiek segítenek majd neki tisztázni a zebrák sorsát.

Sajnos, aki állítása szerint tudja, hogy pontosan hová vitték a megmaradt állományt, nem meri elmondani. A többiek pedig csak az elhullásról (levadászásról) és elszállításról tudtak, a célállomásról nem. De egyszer biztosan kiderül a sorsuk, egy kormányváltás esetén biztosan

– zárta bejegyzését.

