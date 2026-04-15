Kovács Gergely: Így utólag, persze nem kellett volna elindulnunk a választáson

A vasárnapi választáson nem sikerült elérniük az egy százalékot, ezért a Kétfarkú Kutya Párt gyűjtésbe kezdett, hogy visszafizessék azt a 686 milliót forintot, amit kampányra kaptak az államtól. Kovács Gergely társelnök az RTL Híradónak azt mondta, eddig 30 millió forint gyűlt össze.

Elmondta azt is, meg sem fordult a fejében, hogy nem érik el az egy százalékot. Ezért nem léptek vissza, és szerinte ez hiba volt.

Így utólag, persze, nem kellett volna elindulnunk a választáson

– fogalmazott Kovács, aki szerint a pénz nagy része kampányra ment el.

Az RTL Híradó stábja elment az MKKP bázisára, ahol egy tucat bontatlan szórólapot és több, mint ezer ki sem bontott választási plakátot találtak.

Ha kiraktunk volna ezer plakátot a végén, attól nem lett volna nagyon más az eredmény

– kommentálta a fel nem használt kampányeszközöket Kovács Gergely.

Magyarországon eddig nem volt példa arra, hogy egy párt nem tudta visszafizetni a kampánytámogatást. Az RTL emlékeztet: 2018-ban az Együtt került hasonló helyzetbe, de a párt végül össze tudta gyűjteni az összeget.

A riportban megszólalt a TASZ jogásza is, aki elmondta, az Államkincstár hajta be a pénzt, ha ez nem sikerül, akkor a NAV-hoz fordul. A párt vezető tisztségviselői a teljes összegig felelnek a saját vagyonukkal is.

Nagy Dávid, az MKKP pártigazgatója kedden jelentette be lemondását a posztról.