Pintér Bence: Megszűnik a győri fideszes média

Felszámolja magát az egész hazugsággyár, miután több milliót fizettek propagandistáknak, elszórták a győriek pénzét – jelentette be Pintér Bence Facebook-oldalán. A győri polgármester közölte:

megszűnik a Győr Plusz Televízió, a Győr Plusz Rádió, a Győr Plusz Hetilap és a gyorplusz.hu weboldal is.

Pintér úgy véli: „Ahogy sok más ügyben, e tekintetben is Győrből indul Magyarország jobb irányba fordulása: Győrben zár be először a propagandává silányított közmédia.”

Kifutottak a győriek pénzéből

A zárásnak sajnos az az oka, hogy a cég gyakorlatilag fizetésképtelenné vált, kifutottak a győriek pénzéből. A napokban nyilvánossá vált 2025. évi gazdasági beszámoló szerint csak 2025-ben 335 millió forint kölcsönt kapott a propagandagép a Győr-Szoltól, az önkormányzati anyacégétől; ezen felül pedig 330 milliós mínuszt is felhalmoztak

– közölte. A városvezető posztja szerint„csak 2025-ben 665 millió forint plusz terhet róttak a városra, a győriekre, az elmúlt években pedig 1 milliárd forintot is meghaladó pénzügyi támogatásban részesültek; a fideszes közgyűlési többség pedig még az önkormányzat hirdetőfelületeit is átadta a propagandalapnak ingyen, hasznosításra; ezek is évente több százmillió forint bevételt termeltek.”

Pintér Bence jelezte, hogy habár a Győr+Média papíron önkormányzati médiacég volt, valójában fideszes propagandát közvetített. „Hiába mondtam 7 éven át, mióta visszaköltöztem Győrbe, hogy ez az állapot tarthatatlan; hiába kértem később már polgármesterként, hogy fejezzék be a hazug, uszító propagandát, és kezdjék meg a közszolgálati működést. Előbbit nem fejezték be, utóbbit el sem kezdték” – írta.

Fizetési lista

A polgármester egyúttal jelezte, hogy az önkormányzati cégek átvilágítását a Győr+Média Zrt.-nél kezdték, így ismertetett a fizetési listából néhány adatot bruttóban:

„Egykori fideszes polgármesteri biztos: 24,6 millió Ft, korlátlan használatú szolgálati autó, havi 150 liter benzin a cég pénzén, neki ingyen (2021.05.01–2024.09.30.) – munkaszerződés „újságíró, szerkesztő”.

Fideszes önkormányzati képviselő felesége: 20,688 millió Ft (2021.02.01–2025.12.31.) – orvosi cikkeket jelentetett meg a hetilapban, több is megbukott a plágiumkeresőn.

Fideszes önkormányzati képviselő lánya: 11,925 millió Ft (2023.05.01–2023.12.31. és 2023.06.01–2023.10.31.) – két megbízási szerződés „rendezvényszervezés, moderálás; kreatív szerkesztés” + nettó 1,8 millió Ft (2022.09.01–2023.05.31.) – megbízási szerződés „rendezvényszervezés, moderálás”.

Kecskés Cordula : 1,3 millió Ft (2026.01.08–2026.05.20.) – megbízási szerződés, „közösségi média menedzser”, eközben Fekete Dávid fideszes országgyűlési képviselőjelölt közösségi médiáját is menedzselte.

Kohán Mátyás, a Mandiner propagandistája: nettó 1,14 millió Ft (2023, 2024: 11 adásnap) – három megbízási szerződés, „politikai elemző, szakértő vendég; műsorvezető", 6-szor adásnaponként 90 ezer forintot, 5-ször adásnaponként 120 ezer forintot kapott, a szerződés szerint kifizetett 11 adásnapból csak 7 adást találtunk, ezek 26-34 perces műsorok, Youtube-on az átlagos nézőszámuk 104, nagyjából Youtube-nézőnként kapott ezer forintot."