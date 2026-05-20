Kanapéra ültette, fegyverrel fenyegette az elrabolt fiatalokat, akik később órákon át kiabáltak segítségért az ablakon

Emberrablás miatt állítja bíróság elé a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Főügyészség azt a nyíregyházi férfit, aki órákon keresztül bezárva tartott a lakásában fiatalokat.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Főügyészség tájékoztatása szerint 2024. november 9-én hajnalban egy fiatalkorú lány és egy fiatal felnőtt férfi felmentek a vádlott nyíregyházi lakásába, ahol a terhelt kábítószert fogyasztott, melytől zavart és agresszív lett. A vendégek hajnali három körül már haza szerettek volna menni, azonban a férfi meggyanúsította őket azzal, hogy kábítószert loptak tőle, majd közölte velük, hogy addig nem engedi ki őket a lakásból, míg a kábítószert vissza nem adják.

Kanapéra ültette a fiatalokat

Elővette légfegyverét, azt a fiatalok előtt betárazta, majd a kanapéra ültette őket, zsebeiket kipakoltatta, menekülésük megakadályozására a bejárati ajtót bezárta. A két fiatal a nap folyamán többször próbált az ablakon át segítségért kiabálni, ezt azonban csak délután hallották meg a járókelők és értesítették a rendőrséget.

A férfi egy hónappal korábban ugyanígy próbált meg több embert fogva tartani, amikor a kábítószertől bódult állapotba került. Őket is azzal gyanúsította meg, hogy elvették a kábítószerét és a pénzét, ezért a zsebeiket kipakoltatta. Mikor az egyik fiatal nő el akart menni a lakásból, a bejárati ajtót kulcsra zárta, és azt csak akkor nyitotta ki, amikor a nő kiabálni kezdett vele. A főügyészség az elkövetőt emberrablás minősített esetével és kábítószer birtoklással vádolja, vele szemben fegyházbüntetést indítványoz a bíróságnak.

