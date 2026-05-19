„Túl sok volt a negatív kampány” – nyilatkozta a 24.hu-nak Laczkovits-Takács Tímea, a Fidesz új győri frakcióvezetője

Meglepte a választási eredmény?

Egy választásnál minden benne van a pakliban, így aztán mindenre fel kell készülni. Úgyhogy nem mondanám, hogy nagyon meglepődtem rajta. A választás mindig egy izgalmas időszak, soha nem lehet tudni, hogy mi lesz a vége.

Az mindenképp elmondható, hogy a Fideszhez közel álló közvélemény-kutatók hatalmasat tévedtek. Önöknél voltak olyan helyi belső mérések, amelyek alul- vagy felülmérték a tényleges eredményt?

Nem szoktam foglalkozni a közvélemény-kutatásokkal, legyen az külső vagy belső. Amikor kampány van – de azon kívül is – én dolgozom, és igyekszem minél több lakost felkeresni személyesen.

Nyilván találkozott olyan szavazóval, aki az ön körzetében korábban a Fideszre voksolt, de ezen a választáson már a Tiszát támogatta. Mit mondtak ezek a szavazók, miért változott meg a viszonyuk a Fideszhez?

Ugyan én a Fidesz politikai közösségéhez tartozom, de azokban a beszélgetésekben, amiket önkormányzati képviselőként a választókerületemben folytatok, ez nem szokott téma lenni. Általában azzal keresnek meg, ami velük a közvetlen lakókörnyezetükben történik. Még az országgyűlési jelöléshez szükséges ajánlásgyűjtés közben is a helyi ügyekkel kapcsolatban szólítottak meg: hogy az utca mikor lesz felújítva, lesz-e virág ültetve, megmetszik-e a fák ágait.

Az országos választásnak, illetve a helyi eredményeknek viszont az önkormányzatra is volt hatásuk. Annyiban biztosan, hogy Pintér Bence a választás előtt is beterjesztette már a közgyűlés feloszlatására irányuló javaslatát, de akkor az ő frakcióján kívül ezt senki nem támogatta. A választás után azonban ezt a független képviselők is megszavazták, sőt: az ön elődje, Fekete Dávid is támogatta, Szeles Szabolcs pedig tartózkodott. Nem szólnak érvek amellett, hogy a testület feloszlatása, majd egy időközi választás után tiszta lappal lehetne kezdeni?