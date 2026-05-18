Ezek voltak a témák a kormányülésen

A három kormányszóvivő közösen tájékoztatott arról, milyen ügyeket tárgyaltak a második kormányülésen.
- A Dunaferr ügyét kiemelten tárgyalták, több száz család megélhetése múlik rajta, mondta el Magyar Éva kormányszóvivő. Az akadozó felvételről a tájékoztató elejét kicsit nehezen lehetett érteni.
- A végrahajtások ügyében döntés is született, július közepéig készíti elő az Igazságügyi Minisztérium, hogyan lehetne non-profit, szigorúbb állami kontroll alatt működő végrehajtási iparágat létrehozni. Arról a Tisza frakció kezdeményezésére a parlament tárgyal majd, hogy felfüggesszék-e a kilakoltatásokat az új törvény életbelépéséig.
- A felszámolási rendszer reformjáról is tárgyaltak. Olyan rendszert akarnak kialakítani, ami ellenőrizhetően működik.
- Az Igazságügyi Minisztérium előkészíti a közjegyzői rendszer módosítását is. Ez a kormány szerint zárt, monopol rendszer most, túl sok feladat került ki a bírósági kontroll alól. A díjtételeket jelentősen csökkenteni szeretnék.
- Döntöttek a nyugat-magyarországi azbesztszennyezés kezelésének elindulásáról is. Vizsgálják, hogy fel lehet-e függeszteni a káros anyagok behozatalát és létrejön egy tárcaközi azbeszt-munkacsoport is. Az ügyet várhatóan felhozza majd a miniszterelnök a bécsi látogatásán.
- Tárgyalják az autópályakoncessziókat is. A kormány szerint az előző kormány itt meghamisította a költségvetést, számos tételt kihagyott belőle, hogy kisebbnek tűnjön a hiány. A szóvivő szerint csak az ÉKM-en belül 286 milliárd forintnyi hiányt tüntettek el.
- Magyar Péter felkérte Kármán Andrást, hogy készítsen beszámolót a 2026-os költségvetés valódi helyzetéről.
- Szó volt a kormányzati gépkocsik megkülönböztető jelzéséről. Abban egyetértett a kormány, hogy csak kiemelt közfeladatra lehet használni, ezen kívül csak a miniszterelnököt és a belügyminisztert illeti majd meg. Azt szeretnék, ha nem lenne továbbá státuszszimbólum.
- A harmadik országból érkező, nem magyar vendégmunkások pontos státuszát is vizsgálni kívánják. Azt szeretnék, hogy ne alakuljon ki olyan munkaerőpiaci modell, ami tömeges külföldi behozatalra épül. Erről a jövő heti ülésen dönthetnek majd.
- Krausz Ferenc alapítványáról is tárgyaltak, május végéig vizsgálják felül az alapítvány és az állam között kötött finanszírozási szerződést, és előkészítik a felmondását. Ettől függetlenül nem sérülhet a fiatal kutatók támogatása.
- Döntés született arról, hogy megkezdik az MTVA és a közszolgálati média működésének teljes átvilágítását.
- Vitézy Dávidot arra kérte a kormány, hogy teljes egészében világítsa át az állami ingatlantulajdont. Ez kiterjed az állam által bérelt irodaházakra, az állami intézmények székhelyeire, a Hauszmann-programra és a hosszútávú bérletekre is.
- Az energiaellátásról is tárgyaltak, Magyar Péter felkérte Kapitány Istvánt arról, vizsgálja meg a paksi élettartam-hosszabbításra és tegyen javaslatot annak felgyorsítására, valamint a bővítésre is.
- Döntöttek arról is, hogy a honvédségi repülőgépek nem szolgálhatnak a politikai elit urizálására. Minden használatnak indokoltnak és ellenőrizhetőnek kell lennie. Azt is vizsgálják, a korábbi használatok megfelelőek voltak-e.
- Tárgyaltak a helyi önkormányzatok költségvetési helyzetéről, széleskörű egyeztetési folyamatot kezdeményeznek, minden javaslatot megvizsgálnak. Azt viszont rögzítik, hogy a felülvizsgálat nem jelenti a hatályos fizetési kötelességek elmulasztását.
- Döntöttek az egészségügyi megszorításokkal foglalkozó dokumentáció nyilvánosságra hozásáról is. Ezt az Egészségügyi Minisztérium koordinálja majd.
- Átvilágítják a Lázár János által leállított vagy felfüggesztett beruházásokat az előző ciklus során. Ezt az ÉKM koordinálja.
- Áttekintik a kiadott diplomataútleveleket, a kormány szerint több ezer diplomataútlevél van kiadva fölöslegesen. A cél az átláthatóság növelése, és hogy valóban diplomáciára használják. A vizsgálatot a Külügyminisztérium koordinálja.
- Bejelentették, hogy Orbán Anita, Kapitány István, Ruszin-Szendi Romulus, Bóna Szabolcs, Vitézy Dávid és Tarr Zoltán is elkíséri Magyar Pétert Lengyelországba. Menetrendszerinti járattal mennek Krakkóba, onnan vonattal Varsóba, ahol tárgyalnak az állami vezetőkkel. Onnan Donald Tusk kíséretében Gdanskba utazik, ahol találkoznak Lech Walesával is. Csütörtökön innen továbbindulnak Bécsbe.