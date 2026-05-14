Távozik a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alaptól (MTVA) Élő Gábor, a Hirado.hu főszerkesztője – írta meg a Telex, miután a lap kérdésére az MTVA megerősítette: Élő Gábor felmondott, az utolsó munkanapja május 8-án volt.

Élő tavaly novemberben a fideszes médiaholding, a Mediaworks vezetéséből került vissza az állami médiához, feladata idáig a Magyar Távirati Iroda (MTI) munkájának ellenőrzése volt. A Hirado.hu vezetését tavaly júniusban vette át Szalai Szabolcstól. Korábban az MTI Hírcentrumában is dolgozott, ám onnan 2011-ben kirúgták, miután a Híradó egy tudósításából utólag kiretusálta Lomnici Zoltánt, a Legfelsőbb Bíróság volt elnökét. A bíróság 2013-ban azt állapította meg, hogy a felmondás jogellenes volt, mivel Lomnici kiretusálásában Élőt nem terhelte felelősség.

2011-ben az MTVA hír- és hírháttérműsoraiért felelős főszerkesztőjét, Papp Dánielt is felmentették ugyanezért, de őt jóval korábban rehabilitálták, ráadásul 2018 óta ő az MTVA vezérigazgatója – annak ellenére, hogy a Fővárosi Törvényszék döntése értelmében Papp nevezhető hírhamisítónak.