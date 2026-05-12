Elkészült az első kép a Tisza-kormányról

Magyar Péter miniszterelnök közzétette az első képet a mai napon felálló Tisza-kormányról. A Magyar-kormány tagjai a Sándor-palotában vették át megbízólevelüket Sulyok Tamás köztársasági elnöktől, a hivatalos fotókon Magyar kérésének megfelelően Sulyok, akinek a kormányfő a hónap végéig adott haladékot a lemondásra, nem szerepel.
A miniszterekről közvetlenül a megbízólevelük átvétele után készült képeken sem szerep Sulyok, csak a kormányfő.
A TISZA-kormány a Sándor Palotában a miniszteri kinevezések átvétele után. 16 órától a miniszteri eskütételekre kerül sor az Országgyűlésben
– írta a miniszterelnök a Facebookján ahhoz a képhez, melyen együtt szerepel kormánya 16 miniszterével.
Arról az új közlekedési miniszter, Vitézy Dávid posztolt képet, hogy az új kormány tagjai egy kisbuszban utaznak a parlamentbe: