Elkészült az első kép a Tisza-kormányról

Magyar Péter miniszterelnök közzétette az első képet a mai napon felálló Tisza-kormányról. A Magyar-kormány tagjai a Sándor-palotában vették át megbízólevelüket Sulyok Tamás köztársasági elnöktől, a hivatalos fotókon Magyar kérésének megfelelően Sulyok, akinek a kormányfő a hónap végéig adott haladékot a lemondásra, nem szerepel.

A miniszterekről közvetlenül a megbízólevelük átvétele után készült képeken sem szerep Sulyok, csak a kormányfő.

A TISZA-kormány a Sándor Palotában a miniszteri kinevezések átvétele után. 16 órától a miniszteri eskütételekre kerül sor az Országgyűlésben

– írta a miniszterelnök a Facebookján ahhoz a képhez, melyen együtt szerepel kormánya 16 miniszterével.

Arról az új közlekedési miniszter, Vitézy Dávid posztolt képet, hogy az új kormány tagjai egy kisbuszban utaznak a parlamentbe: