Több ezer eurót loptak el egy külföldi kamionostól az M5-ös egyik pihenőjében

Két román férfit fogtak el a kecskeméti nyomozók, akik a gyanú szerint egy külföldi kamionsofőrt károsítottak meg az M5-ös egyik pihenőhelyén, írja a police.hu.

A sértett – egy bolgár állampolgár – 2026. május 4-én hajnalban a lajosmizsei pihenőben aludt járművében, amikor két férfi felébresztette. Egyikük rendőrnek adta ki magát, majd a készpénze bemutatására szólította fel. A több ezer eurót tartalmazó köteget ezután kikapta a meglepett áldozat kezéből, majd társával együtt elmenekült.

A kecskeméti nyomozók rövid időn belül azonosították az elkövetők autóját, majd az azzal közlekedő két román állampolgár mozgását is feltérképezték. A 36 és 38 éves férfiakat végül az egyik autópályán intézkedés alá vonták és elfogták.

A sértett fényképről egyértelműen felismerte azt az embert, aki magát rendőrnek kiadva megszerezte a pénzét.

A két férfit nagyobb értékre elkövetett lopás miatt hallgatták ki gyanúsítottként; őrizetbe vették őket, és kezdeményezték letartóztatásukat. A nyomozás jelenlegi adatai szerint a bűnelkövetők más hasonló bűncselekményekkel is összefüggésbe hozhatók.