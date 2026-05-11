rendőrségbűnügylopás
Belföld

Több ezer eurót loptak el egy külföldi kamionostól az M5-ös egyik pihenőjében

admin Vaskor Máté
2026. 05. 11. 08:17

Két román férfit fogtak el a kecskeméti nyomozók, akik a gyanú szerint egy külföldi kamionsofőrt károsítottak meg az M5-ös egyik pihenőhelyén, írja a police.hu.

A sértett – egy bolgár állampolgár – 2026. május 4-én hajnalban a lajosmizsei pihenőben aludt járművében, amikor két férfi felébresztette. Egyikük rendőrnek adta ki magát, majd a készpénze bemutatására szólította fel. A több ezer eurót tartalmazó köteget ezután kikapta a meglepett áldozat kezéből, majd társával együtt elmenekült.

A kecskeméti nyomozók rövid időn belül azonosították az elkövetők autóját, majd az azzal közlekedő két román állampolgár mozgását is feltérképezték. A 36 és 38 éves férfiakat végül az egyik autópályán intézkedés alá vonták és elfogták.

A sértett fényképről egyértelműen felismerte azt az embert, aki magát rendőrnek kiadva megszerezte a pénzét.

A két férfit nagyobb értékre elkövetett lopás miatt hallgatták ki gyanúsítottként; őrizetbe vették őket, és kezdeményezték letartóztatásukat. A nyomozás jelenlegi adatai szerint a bűnelkövetők más hasonló bűncselekményekkel is összefüggésbe hozhatók.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Itt a menetrend: kezdődik a miniszterjelöltek bizottsági meghallgatása, már kedden feláll a Tisza-kormány
Négy férfi holttestét húzták ki különböző helyeken a folyókból Horvátországban
Melléthei-Barna az Orbán-rendszer vezetőinek: Lemondani nem gyengeség, hanem erő
A nemzetközi sajtó továbbra sem tud betelni Hegedűs táncával
Hankóék botránypénze: 160 millió jutott olyan szervezeteknek, amelyeknek a tagjai ukrán zászlóval kampányoltak Orbánéknak
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik