Megújult a parlament honlapja, itt van az ülésrend

Varga Jennifer / 24.hu
2026. 05. 09. 10:00
Ráncfelvarráson esett át a parlamenti honlap, így most már ott is böngészhető a képviselők és tisztségviselők névsora.

Megnézhető az ülésrend is. Ez alapján a patkó bal szélén ülnek majd a Mi Hazánk képviselői, mellettük a fideszesek, majd a KDNP-sek, így a kereszténydemokrata politikusok lesznek a patkó nagyobbik felét elfoglaló Tisza-frakció szomszédjai.

Toroczkai László Mi Hazánk-elnök a fideszes Szentkirályi Alexandra mellett ül majd az első sorban. Magyar Péter képviselői helye a sógora, az igazságügyi miniszteri poszttól visszalépő sógora, Melléthei-Barna Márton mellett lesz, bár a miniszterelnök természetesen a bársonyszékben ülhet majd megválasztása után. Szintén az első sorban kapott helyet a minisztereken és a frakcióvezető Bujdosó Andreán kívül Bódis Kriszta, Nagy Ervin, Radnai Márk és Rost Andrea.

Lázár János az utolsó sorban foglal majd helyet, ahogy azt a távozó építési és közlekedési miniszter előre jelezte. Szijjártó Péter és Kocsis Máté eggyel előrébb, a negyedik sorban.

