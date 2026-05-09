A Kövér-önkény vége: több mint 215 millió forintnyi kirótt bírsággal távozik a NER házelnöke

Mohos Márton / 24.hu
2026. 05. 09. 10:00
Az Országgyűlés távozó fideszes elnökének büntetési rendszerre egyszerre volt következetlen és önkényes – egyúttal példátlan az unión belül.

Több mint 215 millió forint büntetést osztott ki a Kövér László vezette Országgyűlés a NER évei alatt szinte kizárólag ellenzéki képviselőkre – derül ki a 24.hu összesítéséből, amelyet a parlamenti honlap adatai alapján végeztünk el.

A Kövér-féle szankcióhullám 2013-ban kezdődött, a legfontosabb számok:

  • összesen 171 képviselői büntetés született közel 216,7 millió forint értékben.
  • Tíz fideszes kapott bírságot 2013 óta, fejenként 50 ezer forintot: azaz mindösszesen félmillió forint értékben sújtotta őket a házelnöki szigor.
  • A többi büntetést ellenzéki képviselők kapták.
  • A legsúlyosabb büntetés 24 millió forint volt.

A Fidesz választási veresége után a parlamentből távozó Kövér László büntetésrendszerének két meghatározó eleme volt: a bírságok mértéke folyamatosan nőtt, ugyanakkor logika nemigen volt benne, azaz önkényes volt, az Európai Unió berkein belül pedig teljességgel példátlan ez a fajta házelnöki szigor. Foglalkoztunk már korábban is a büntetésekkel, legutóbb 2023-ban összesítettünk. Azóta újabb kilenc alkalommal csapott le Kövér szigora, a büntetés nagysága 2023 és 2026 közt így alakult:

