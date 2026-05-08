A XXII. kerület annyira betiltotta az akkumulátorokkal kapcsolatos tevékenységet, hogy az még az autószerelőket is ellehetetlenítheti

A fideszes vezetésű XXII. kerületi önkormányzat április 30-án elfogadott egy rendeletmódosítást az akkumulátorgyártással és akkumulátoripari anyagokkal kapcsolatos tevékenységek tiltásáról, amivel lehet, hogy a gyereket is sikerült kiönteni a fürdővízzel – írta a Telex.

A módosított rendelet, amely már másnap hatályba is lépett, megtiltott minden akkumulátorokkal kapcsolatos gazdasági tevékenységet. Ezután nem végezhető:

akkumulátorok és részegységeinek előállítása, összeszerelése, szétszerelése, kezelése, vizsgálata, csomagolása, raktározása, tárolása, illetve ezekből származó hulladék kezelése, tárolása, ártalmatlanítása.

A rendeletet a kerület egyik új logisztikai központjában megjelent, akkumulátoripari tevékenységet végző cég váltotta ki, a lap egyik olvasója szerint viszont az új szabály szigorú értelmezése alapján be kellene zárnia az összes autószerelőnek, autókereskedőnek, hiszen ők is raktároznak és szerelnek autóakkumulátorokat, de lehúzhatnák a rolót az akkumulátorral működő barkácsgépeket, illetve ezek alkatrészeit áruló, valamint a mobiltelefonok javításával, árusításával üzletek is.

A napokban a kerület DK-s alpolgármestere is szót emelt az ügyben. Mint Perlai Zoltán a közösségi oldalán írta: a szabályozás célja, miszerint ne legyen akkumulátorgyártás és -tárolás, világos és támogatandó. De nem eshet át az önkormányzat a ló túloldalára, nem hozhat olyan szabályozást, ami hátrányba hozza a helyi vállalkozásokat, bizonytalanságot teremt, figyelmeztetett. Ezért azt javasolta, hogy rövid határidővel vizsgálják felül a rendeletet, és pontosítsák.