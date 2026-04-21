Hogyan kerülhetett akkumulátortesztelő cég Érd határába?

Az MTSC Hungary Kft. 2025 végén kezdett raktárosi, operátori és targoncás állásokat meghirdetni, „akkumulátormodulok vizuális ellenőrzése, akkumulátormodulok töltöttségi szintjének ellenőrzése” feladatok ellátására a CTPark Budapest-Érd logisztikai parkba. Megkérdeztük a cég koreai ügyvezetőjét, Song Sanghoont, hogy pontosan mivel foglalkozik a cég, és a HR specialistától, Papp Elizabet Georginától az alábbi választ kaptuk:

Az MTSC Hungary Kft. érdi telephelyén kizárólag akkumulátormodulok minőségellenőrzése történik. Az érdi telephelyen nem zajlik kisütési (discharge) folyamat.

A modulokat meghatározott ideig tároljuk, majd teljesen automatizált berendezésekkel ellenőrizzük a feszültségszintjüket annak érdekében, hogy megfelelnek-e partnereink szigorú minőségbiztosítási követelményeinek.”

Két ott dolgozótól sikerült töredékes információhoz jutnunk, aminek alapján azonban a munkafolyamat nem tűnik „teljesen automatizáltnak”. Az egyik operátor elmondta, hogy a körülbelül 40 kilós fakkokban négy modul van egymás mellett, ezeket ketten pakolják fakkostul, és „rádugják a mérő csatlakozóját”. Az egyikük – aki raktárosi munkakörben dolgozik – „leolvassa a vonalkódot, és megméri, nincs-e bennük túlmelegedés”. Majd „ketten pakolják egybe, hogy a targoncás elvigye. Van egy nagy konténer, abba rakják a selejteket.”

Mi van, ha egy akkumulátor megbukik a teszten?

Kérdésünkre, hogy mi van a konténerben, az operátor úgy fogalmazott: „Ott van valami anyag, ami ha jól értettem, lebomlasztja azokat. Ott van helyben az a konténer, de azokkal mi nem foglalkozunk. Illetve, ha más miatt selejtes [az akkumulátor], van egy külön műszaki részleg, ahol ezekkel foglalkoznak. Nálunk csak moduláris diagnosztika teszt van, amit a laptopon figyelünk.”

Elbeszélésük alapján tehát a dolgozók kézi mérőeszközökkel ellenőrzik minden egyes négyes blokk feszültségét, hogy megfelel-e az előírt tartománynak.