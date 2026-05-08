Áfacsaló bűnszervezetre csapott le a NAV, 90 milliónyi kézpénzt találtak a páncélban

A NAV dél-alföldi pénzügyi nyomozói egy konspiratívan működő bűnös céghálózatot számoltak fel egy összehangolt intézkedéssorozat keretében.

Az adóhivatal Facebook-oldala szerint a beszerzett bizonyítékok alapján a hálózat irányítója olyan bűnszervezetet működtetett, melynek célja különféle gazdasági társaságok fiktív számlákkal történő ellátása volt azért, hogy áfafizetési kötelezettségüket jogosulatlanul csökkenthessék.

A bűncselekménnyel okozott vagyoni hátrány meghaladja az 1 milliárd forintot, melyből zár alá vételek és lefoglalások – gépjárművek, ingatlanok, bankszámlák, valamint 90 millió forintot meghaladó készpénz – formájában a teljes vagyoni hátrány megtérült. A NAV videójának tanúsága szerint a forintban és külföldi valutákban tartott pénzt egy foxiszerű kutya szagolta ki a páncélszekrényben.

Az országos akcióban közel 180 hivatásos pénzügyőr vett részt, 20 embert állítottak elő, és hallgattak ki gyanúsítottként, közülük nyolcat le is tartóztattak a Kecskeméti Járásbíróság döntése alapján.