Kaáli-Nagy Géza szerint az állami lombikközpontból is százmilliókat vitt el a propagandagyár

Az állam nem jó gazdája a mesterséges megtermékenyítéssel foglalkozó intézeteknek, mondta a szektor államosításáról az ATV Egyenes beszéd című műsorában Kaáli-Nagy Géza. Az 1992-ben alapított Kaáli Intézet országos hálózatát 2019-ben vásárolta fel az állam, majd beleolvasztotta a szektor többi magánintézetével együtt az állami tulajdonú Dunamenti REK Kft.-be.

Kaáli-Nagy Géza azt mondta az adásban, hogy látott olyan tanácsadói szerződést, ami egy orvosnak 100 millió forintot biztosított egy évre. Emellett szóba hozta Balásy Gyulát is, akinek az egyik cége, a New Land Media szerinte szerződéses kapcsolatban állt az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) meddőségi ellátásért felelős igazgatóságával, a Humán Reprodukciós Igazgatósággal.

2023 novemberében 211 millió forintot kapott Balásy cége. Ennek a területnek nem igazán van szüksége reklámra. Az állam az ide áramoltatott pénzt kezelésekre szánta, nem pedig szivattyúzásra. Ezt például ki kellene vizsgálni, bár ez csak a jéghegy csúcsa

– közölte a professzor.

Kaáli Nagy Géza egy hete a 24.hu-nak írt levelében is arról beszélt, hogy az elmúlt fél évtizedben az államosított rendszer minden korábbinál több közpénzt emésztett fel, de a tapasztalatok bizonyítják, hogy a központosított rendszer a nagyobb ráfordítás ellenére sem tudott jobb eredményeket felmutatni. A visszavonult professzor azt mondta, vissza nem venné, de ha hatékonyan tudna segíteni az ellátásban, akkor részt vállalna. Szerinte, pazarlásról beszélt, amire két példát is említett.

Kaáli lapunknak azt is mesélte, hogy az államosítás előkészítésében nagy szerepet kapott Tűzkő Nándor volt, aki az Orbán család nőgyógyászaként vált ismertté, de az utóbbi időben kiderült, hogy számos, az Orbán Viktorék körül szerveződött üzletnek is részese volt. A professzor elbeszélése szerint Tűzkő volt az egyik letárgyalója a folyamatnak, később pedig ő kapta meg a Dunamenti REK felügyelőbizottságában az elnöki pozíciót.