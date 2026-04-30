Kaáli Nagy Géza: Orbánék nőgyógyásza volt a lombik intézetek államosításának egyik motorja

Ma sem tartja jó ötletnek a mesterséges megtermékenyítéssel foglalkozó intézetek államosítását az egykori Kaáli Intézet alapító-tulajdonosa. Kaáli Nagy Géza a 24.hu-nak írt levelében kifejtette, az államisított rendszer minden korábbinál több közpénzt emészt fel, de az elmúlt évek tapasztalatai bizonyítják, hogy a nagyobb ráfordítás ellenére sem tud jobb eredményeket felmutatni, sőt.

A professzor szerint az állami monopóliumban uralkodó hangulat sem volt jó hatással a betegekre, ez volt az oka annak, hogy „a meddő párok soha nem látott számban menekültek cseh klinikákra az odafigyelőbb ellátás és eredményesebb kezelések reményében”.

Kaáli Nagy Géza szerint az államosítás egyik belső körös támogatója és ötletadója az a Tűzkő Nándor volt, aki az Orbán család nőgyógyászaként vált ismertté, és részese volt számos, a család körül szerveződött üzletnek.

A kollegával még fiatal orvos korában találkoztam nem sokkal a budapesti Kaáli Intézet 1992-es megnyitása után. Hozzánk járt be ugyanis tanulmányozni a hatékony, ambuláns IVF kezelések végzésének fortélyait. Nem kis meglepetésemre akkor láttam legközelebb, amikor 2019-ben berendeltek a minisztériumba és közölték velem, hogy intézeteimet állami tulajdonba veszik. Ő volt az, aki a tárgyalás során diadal ittasan, arrogáns sürgetéssel kijelentette, hogy intézeteimet három hónap múlva állami tulajdonba akarja látni. Fenyegető hangon azt is tudomásomra hozta, hogy jobb ha kooperálok velük. Fél érszázados amerikai élet után 76 éves koromban ismét találkoztam a kijózanító magyar valósággal

– írta az államosítás kezdeti fázisáról az intézet korábbi tulajdonosa, majd hozzátette:

A megalázó tárgyalások egy egész éven át folytatódtak, végül teljesült Tűzkő doktor régi vágya, amikor önként aláírtam a szerződéseket a megegyezett összegről. Tűzkő Nándor végig azt sugallta, mintha ő lett volna az államosítás ötletgazdája. Arról meg vagyok győződve, hogy rajtam áttaposva igyekezett politikai tőkét kovácsolni magának.

Az államosítás után Tűzkő Nándor lett a felvásárolt magánintézeteket összefogó állami cég, a Dunamenti REK Kft. felügyelő bizottsági elnöke. Az elmúlt években ez a gazdasági társaság végezte a négy orvostudományi egyetemen kívül az összes hazai lombikbébi kezelést.

Kaáli szerint érthetetlen, hogy a Tűzkő által felügyelt állami társaság, amely a legutóbbi, 2024-es mérlege szerint 8,5 milliárd forint költségvetésitámogatást kapott, hogyan tudott közel 1,3 milliárd forintos profitra szert tenni.

Ez valóban egy remek teljesítmény az ezer sebből vérző, krónikus forráshiánnyal küszködő magyar egészségügyben. Az meg hab a tortán, a közpénzből származó profiton kívül még „személyi jellegű” ráfordításokra is elment 4,5 milliárd forint

– közölte Kaáli Nagy Géza, aki szerint ideje, hogy az egészségügyben is meginduljon az elszámoltatás.

A Dunamenti REK Kft. gazdálkodásáról korábban Szelényi Zoltán is írt a Facebookján. Az orvos szerint a nyolc telephellyel működő gazdasági társaság bevétele a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel (NEAK) kötött szerződéséből származik. A biztosítótól kapott közpénzt a szolgáltató csak az eredetileg kitűzött meddőség kezelési célokra jogosult felhasználni. A NEAK ugyanis csak a beavatkozások valós, belekerülési költségét fizetheti ki, profit így elvileg nem keletkezhet. A DREK 2024-ben a meddőségkezelésre kapott állami támogatásnak csupán a 42 százalékát költötte az eredeti célra. Ez azt jelentheti, hogy az állami támogatás több, mint felét nem magukra a meddőségi kezelésekre fordították, ezért több ezer kívánt gyermek nem születhetett meg.