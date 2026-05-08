diákhalálos balesetnagymányok
Belföld

Busz mögül lépett ki egy autó elé egy diák Nagymányok térségében, a helyszínen életét vesztette

Szerző: Csóti Rebeka / 24.hu, Image: 803252769, Fotó: Fotó 24Hu
24.hu
admin Török László
2026. 05. 08. 13:08
Szerző: Csóti Rebeka / 24.hu, Image: 803252769, Fotó: Fotó 24Hu
24.hu

Közlekedési baleset történt tegnap délután, Nagymányok térségében. A Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztálya a Tolna Megyei Hírek megkeresésére válaszul részleteket közölt a tragikus kimenetelű balesettel kapcsolatban.

Komlósiné Kiss Anett szóvivő közölte, hogy az idáig rendelkezésre álló információk és nyomok alapján egy 15 éves nagymányoki fiú egy Bonyhád felől Váralja felé közlekedő, menetrend szerinti buszon utazott. A Nagymányok külterületén levő megállóban leszállt a buszról, majd annak hátuljánál a busz takarásából, figyelmetlenül az úttestre lépett.Szemből, Váralja irányából Nagymányok felé haladt egy autós, aki nem tudta elkerülni az elé lépő gyalogost, és járműve bal elejével elütötte a fiút. A mentők kiérkezéséig a rendőrök megkezdték a fiatal újraélesztését, azonban a szakszerű ellátás ellenére a helyszínen életét vesztette.

A baleset körülményeit a Bonyhádi Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Alosztályán szakértők bevonásával vizsgálják.

Az áldozat a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Általános Iskola nyolcadikos tanulója volt. Az intézmény őszinte részvétét fejezte ki a fiú családjának, és osztoznak mély gyászukban.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Orbán vejének buszai szállítják a gyerekeket Orbán püspök barátjánál
Transparency International: Vissza kell csinálni a hadiipari cégek Nagy Mártonék által levezényelt privatizációját
Marsi Anikó elárulta, mivel telik a pihenőideje: „Az elmúlt 10 évben nem tudtam ennyi időt együtt tölteni a gyerekekkel”
„Az újságírás szemétdombjára való mind a két műsor” – Sváby Andrást kérdeztük a Tények és a Napló megszűnéséről
Túszejtés egy német bankban, különleges egységek a helyszínen, rendőrségi helikopterek a város felett
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik