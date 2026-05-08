Busz mögül lépett ki egy autó elé egy diák Nagymányok térségében, a helyszínen életét vesztette

Közlekedési baleset történt tegnap délután, Nagymányok térségében. A Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztálya a Tolna Megyei Hírek megkeresésére válaszul részleteket közölt a tragikus kimenetelű balesettel kapcsolatban.

Komlósiné Kiss Anett szóvivő közölte, hogy az idáig rendelkezésre álló információk és nyomok alapján egy 15 éves nagymányoki fiú egy Bonyhád felől Váralja felé közlekedő, menetrend szerinti buszon utazott. A Nagymányok külterületén levő megállóban leszállt a buszról, majd annak hátuljánál a busz takarásából, figyelmetlenül az úttestre lépett.Szemből, Váralja irányából Nagymányok felé haladt egy autós, aki nem tudta elkerülni az elé lépő gyalogost, és járműve bal elejével elütötte a fiút. A mentők kiérkezéséig a rendőrök megkezdték a fiatal újraélesztését, azonban a szakszerű ellátás ellenére a helyszínen életét vesztette.

A baleset körülményeit a Bonyhádi Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Alosztályán szakértők bevonásával vizsgálják.

Az áldozat a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Általános Iskola nyolcadikos tanulója volt. Az intézmény őszinte részvétét fejezte ki a fiú családjának, és osztoznak mély gyászukban.