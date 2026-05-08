Gyorsított eljárásban állítottak bíróság elé egy férfit, aki anyák napján bántalmazta édesanyját

Spirk József
2026. 05. 08. 12:31

Őrizetbe vétele után három nappal – nem jogerősen – végrehajtandó szabadságvesztésre ítélte a bíróság azt a Heves vármegyében élő férfit, aki anyák napján bántalmazta idős édesanyját – közölte a vármegyei főügyészség pénteken az MTI-vel.

Tájékoztatásuk szerint a büntetett előéletű férfi áprilisban, Füzesabony közelében hetekig 82 esztendős édesanyja otthonában lakott. Eközben feszült viszony alakult ki köztük, a férfi rendszeres italozása miatt. A vádlott április utolsó napján szóváltásba keveredett anyjával, akit pofon ütött, majd május 3-án ittasan ismét összevesztek. Ekkor a vádlott az ágyán ülő nőt a ruhájánál fogva rángatni kezdte, és többször arcon ütötte. Később az udvaron meglökte, és a földön fekvő nőt tovább bántalmazta.

Az asszony a szomszédba menekült, ám néhány óra múlva hazatért, és lefeküdt. Fia ekkor kirángatta az ágyból, és ismét bántalmazta. A nő az ütések miatt megszédült, és a veranda lépcsőjére esett. A többszöri bántalmazás miatt 8 napon belül gyógyuló, könnyű sérüléseket szenvedett – jelezte a főügyészség.

Az őrizetbe vett férfival szemben a bíróság az ügyben eljáró Füzesabonyi Járási Ügyészség indítványával megegyező ítéletet hozott, amely azonban nem emelkedett jogerőre, mert az ügyészség súlyosításért, a védő enyhítésért jelentett be fellebbezést – írták a közleményben.

