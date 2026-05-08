Hallucinálni kezdett, két embert agyonütött, kirabolt egy boltot, autót lopott, amit üldözés során összetört – életfogytiglani börtön vár rá

2026. 05. 08. 11:15
Tényleges életfogytiglani fegyházbüntetésre ítélte a Kaposvári Törvényszék pénteken nem jogerősen azt a férfit, aki egy bottal két embert halálosan, egyet súlyosan megsebesített tavaly márciusban, a Somogy vármegyei Fonó településen – tájékoztatta a bíróság szóvivője az MTI-t.

Vadócz Attila beszámolt arról, hogy a bíróság a vádlottat több ember sérelmére különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntette és más bűncselekmények miatt marasztalta el. A főbüntetés mellett véglegesen eltiltotta a járművezetéstől, valamint kötelezte a büntetőeljárásban felmerült 6 millió forint bűnügyi költség megfizetésére.

A drogfüggőségben és ehhez társuló mentális zavarokban szenvedő elkövető 2025. március 14-én, fonói otthonában hallucinálni kezdett. Azt képzelte, hogy az unokahúgát elrabolták, őt pedig meg fogják támadni, ezért magához vett egy nagyobb akácfa botot, a község központjába ment, rátámadt egy idős asszonyra, legalább négyszer fejbe verte, majd a kezén és a lábán sebesítette meg a védelmére érkező, a vádlottat lecsillapítani próbáló idős férfit.

A vádlott ezután berúgta a csemegebolt bezárt ajtaját, és a bottal olyan erővel bántalmazta az üzlet eladóját, hogy a nő a helyszínen életét veszítette. A férfi magához vette a bolt mintegy 200 ezer forint bevételét, és az eladó autójával elhajtott a helyszínről. Több rendőrjárőr üldözőbe vette, Siófokon fogták el, miután a járművel balesetet szenvedett.

Az ámokfutó által elsőként megtámadott nő néhány nappal később a kórházban elhunyt, az idős férfi esetében életveszélyes sérülés is kialakulhatott volna. Az ügyész tudomásul vette a bíróság döntését, a vádlott és a védője enyhítésért fellebbezett, így az ügy másodfokon a Pécsi Ítélőtáblán folytatódik.

