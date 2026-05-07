Magyar Péter: Ezzel a képpel búcsúzom a magyar média valaha volt leghitványabb műsorától

2026. 05. 07. 07:47

Vaszily Miklós, a TV2 vezérigazgató bejelentette, hogy vége van a Tények című műsornak. Magyar Péter a Facebookon erre úgy reagált, hogy az orbáni propaganda zászlóshajója szűnik meg, „a híradó, amely külön adást és szakértőt szentelt az egyik testrészemnek.”

Ezzel a képpel búcsúzom a magyar média valaha volt leghitványabb műsorától és a fideszes öntökönszúrás koronázatlan bajnokaitól

– írta.

Az általa posztolt fotón egy banánt tart a kezében, utalva arra a riportra, amikor a Tények arról számolt be: Magyar Péter az Európai Parlament strasbourgi üléseinek egyikén megigazította a nemi szervét. Ezért később meg is büntették a csatornát. Pavel Stanchev, a TV2 Csoport vezérigazgatója később lapunknak azt nyilatkozta erről, hogy a híranyag átlépte a jó ízlés határait.

A leendő miniszterelnök utóiratként azt üzente:

nagyot akart a szarka, de nem bírta a farka.

