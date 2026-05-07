„Szerelem miatt költöztem el, sajnálom, hogy otthagytam a gyerekeket” – mondta a nő, aki hetekre sorsukra hagyta a négy gyermekét, majd lemondott róluk

Megismerkedett egy négygyermekes asszony egy férfival az egyik társkereső oldalon, majd anélkül, hogy bármit is mondott volna a gyermekeinek arról, hogy hova megy és mikor jön vissza elutazott hozzá. Egészen döbbenetes, de a nő hetekre sorsukra hagyta a gyerkőcöket a fűtetlen lakásban úgy, hogy még pénzt, vagy legalább elég élelmet otthon hagyott volna neki. Később fontosabb lett neki a párkapcsolata, mint a saját gyermekei, ezért le is mondott róluk.

Mónok Andrea, a Somogy Vármegyei Főügyészség helyettes szóvivője az üggyel kapcsolatos megkeresésünkre azt felelte, hogy a nő elismerte, hogy otthagyta a gyermekeket, de nem részletezte a dolgot.

Azt mondta, hogy szerelem miatt költözött el, és sajnálja, hogy otthagyta a gyermekeit

– mondta lapunknak az ügyész.

A vádirat szerint 2024 júniusában letartóztatták a többgyermekes asszony férjét, és ezután a nő egy társkereső oldalon kezdett ismerkedni. Három hónappal később elutazott a férfi ismerőséhez anélkül, hogy a 8, 10, 13 és 15 éves gyerekeinek elmondta volna, hova megy és mikor jön vissza.

Amikor elment, akkor csak rövid időre elegendő hideg élelmet vett a gyerkőcöknek, és se pénzt nem adott neki, sem pedig a tüzelőről nem gondoskodott. A gyerekek párszor beszéltek az anyjukkal telefonon, de azt titkolták a környezetük előtt, hogy az anyjuk magukra hagyta őket. Napokig nem ettek, és fürödtek rendesen. Igazolatlanul hiányoztak az iskolából, és ketten meg is fáztak a fűtetlen családi házban.

Az asszony végül iskolai jelzésre tért haza, de másnap pénz és élelmiszer biztosítása nélkül ismét elutazott az új párjához azzal, hogy nem kívánja ellátni a gyermekek felügyeletét. A gyerekek rokonokhoz költöztek, majd gyermekotthonba helyezte el őket a gyámhatóság. Úgy tudjuk, hogy a nő azóta teljesen máshol él, és azóta sem költözött vissza a megyébe.

Az ügyészség felfüggesztett szabadságvesztést kért a gyermekeit elhagyó nőre kiskorú veszélyeztetésének bűntette miatt.

