59 embert húzott le két ukrán adathalász

Vádat emelt a Budapesti V. és XIII. Kerületi Ügyészség azzal a két ukrán férfival szemben, akik majdnem 9 millió forinttal károsítottak meg több tucat magyar személyt.

A Fővárosi Főügyészség közleménye szerint egy 25 és egy 33 éves ukrán férfi megállapodott abban, hogy telefonszámokat, majd azok segítségével bankkártyaadatokat szereznek meg visszaélés szándékával. Több ezer magyar telefonszámra különböző, többségében dán telefonszámról – tömeges üzenetküldő applikációt használva – SMS-üzenetet küldtek azzal, hogy a sértettek bankkártyája le van tiltva.

Egy linket is megadtak, ami az internetbankinak tűnő, azonban valójában adathalász honlapra vezette az áldozatokat. Az elkövetők 59 embert károsítottak meg, összesen közel 9 millió forinttal.

Az ügyészség letöltendő börtönbüntetést és pénzbüntetést és vagyonelkobzást kért az információs rendszer felhasználásával elkövetett csalásokkal vádolt férfiakra.