Fordulatra kényszerült a Mol Magyar Péter felszólítása után

Megküldte az osztalékfizetésről szóló tájékoztatóját pénteken reggel a Mol, a leírtak a Tisza Párt vezetőjével történt tegnapi egyeztetés megállapításait tükrözik.

„A Mol Nyrt. az alábbiakról tájékoztatja a tőkepiaci szereplőket: a Mol csoport Vezérigazgatói Bizottsága javasolja az Igazgatóságnak, hogy a 2025-ös pénzügyi évre vonatkozó osztalék 2026 harmadik negyedévében kerüljön kifizetésre” – írták. Az osztalék kifizetése minden tekintetben a Mol korábbi gyakorlatával összhangban, a jogszabályi előírásoknak megfelelően történik – teszik hozzá a vállalatnál.

Bár a harmadik negyedév nehezen megfogható, de a leírtak alapján akár szeptemberig is elhúzódhat a kifizetés, ami általában nyáron szokott megtörténni a Molnál. Augusztusi kifizetésre volt már többször példa az olajcégnél, de ha tényleg elcsúszik szeptemberig az osztalékfizetés, az öt éve először fordul elő – emlékeztet a VG.hu.

Csütörtökön Magyar Péter Kapitány István és Kármán András társaságában tárgyalt Hernádi Zsolttal, a Mol elnök-vezérigazgatójával és a társaság felső vezetésével. A Tisza Párt elnöke Facebook-bejegyzésében azt írta: a vállalat részéről megerősítették, hogy Magyarország üzemanyag-ellátása a feszült nemzetközi piaci helyzet ellenére is folyamatosan biztosítva van.

A találkozó egyik sarkalatos pontja volt, hogy a Mol mekkora osztalékot fizethet az MCC-nek.

A társaság közgyűlése április 10-én 241 milliárd forintos teljes osztalékkifizetésről döntött, a sajtóban pedig ezt követően jelent meg, hogy az MCC mintegy 25 milliárd forintos összegre számíthat a részesedése alapján.

A Mol hivatalos közlése a teljes osztalékösszeget megerősítette, Magyar Péter pedig azt írta, Hernádi Zsolttal ismertette a Tisza-kormány elképzeléseit az ügyben, a vállalat pedig

a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően jár el, a Mol vezetése harmadik negyedéves osztalékkifizetést fog javasolni a vállalat igazgatóságának.

Mint a 24.hu megírta, Magyar azt is közölte, elvárja, hogy a Mol ne fizesse ki a 25 milliárdos osztalékot az MCC-nek (amelynek Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója a kuratóriumi elnöke).

A Mol két nappal a választás előtt 241 milliárd forintos osztalék kifizetéséről döntött a 2025-ös üzleti év után. Az MCC 10 százalékát birtokolja a Mol részvényeinek, ami azt jelenti, hogy megközelítőleg 24,58 milliárdhoz jutna a kifizetésből.

A Tisza-párt elnökének felszólítása után a Mol-részvények árfolyama rögtön 5 százalékos zuhanásba csapott át a Budapesti Értéktőzsdén. Az olajcég papírjainak értéke 4344 forintról nagyon rövid idő alatt 4170 forint alá esett.