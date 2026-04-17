Mol-osztalék: Magyar Péter puszta kézzel vágná el a pénzáramot a NER-es elitképzőtől

Kisebb pánikot okozott a tőzsdén Magyar Péter miniszterelnök-várományos, amikor csütörtök felszólítást tett közzé, hogy a Mol Nyrt. ne fizesse ki a fideszes elitképzőnek, az Orbán Balázs által irányított Mathias Corvinus Collegiumnak (MCC) járó, közel 25 milliárd forintos osztalékot. Ez abból a közleményből derült ki, amiben Magyar jelezte, tájékoztatást kért Hernádi Zsolt Mol-vezértől az üzemanyag-ellátás biztonságáról a történelmi mélypontra zuhant üzemanyag- és kőolajkészletek árnyékában.

A napokban történelmi rekordot döntött Mol árfolyama, ám Magyar felszólításra durván öt százalékot esett, a csütörtököt 4430 forinton nyitó olajpapírra a nap végén volt kötés 4152 forinton is. A brókerek pedig már hívogatni kezdték a kuncsaftokat, hogy meneküljenek a Richter Nyrt. papírjaitól is, hiszen a Mol mellett a gyógyszergyár papírjainak 10 százaléka is az MCC kezében van.