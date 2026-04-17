batthyány lajos alapítványcöf-cökafidesz-kdnpkesma
Belföld

Hatalmas vagyont halmoztak fel az Orbán-érában a Fidesz-közeli alapítványok: 617 milliárdnál állt meg a számlálónk

Ivándi-Szabó Balázs / 24.hu
admin Papp Atilla
2026. 04. 17. 05:56
Ajándék kapott villákkal és részvénypakettekkel, állami megbízásokkal és kereszttámogatásokkal gyarapodtak a NER-ben a kormány politikájának felületetet, ideológiai hátteret és rendezvényeket biztosító szervezetek. Leltárt készítettünk arról, hogyan gazdagodtak a bőkezű állami dotációnak és az állami vagyon privatizálásának köszönhetően az Orbán-rendszerben. Olyan vagyontömeg halmozódott fel, melyből bőven finanszírozni lehet a Fidesz hátországát ellenzékből is.

A Tisza Párt kétharmados felhatalmazásával új alapokra helyezheti az ország közjogi rendszerét, eltávolíthatja a fideszes pártszolgákat a névleg független intézmények éléről. A privatizált közvagyon visszaszerzése bonyolultabb feladat lehet, bár Ligeti Miklós, a Transparency International Magyarország jogi igazgatója szerint kétharmados többséggel ki lehet mondani, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló törvény hatályát veszti, így az általuk birtokolt ingatlanok, készpénz, termőföld, részvények és cégek visszaszállnak az állam tulajdonába. Magyar Péter leendő miniszterelnök Hernádi Zsolt Mol-vezértől azt kérte, ne fizessék ki azt a nagyjából 25 milliárd forintos osztalékot, amely az MCC-nek járna, miután a kormány kitömte részvénycsomagokkal a kormánypárti elitképzőt.

A Fidesz-közeli alapítványok esetében az elmúlt másfél évtizedben felhalmozott eszközállomány nem használható fel szabadon, kizárólag az alapító okiratban meghatározott célok megvalósítására költhetnek, csakhogy sok esetben

ezek a célok megfelelnek a Fidesz politikai törekvéseinek.

Részletes leltárt készítettünk arról, milyen vagyonelemekkel felvértezve vág neki a fideszes alapítványi világ a következő négy szűk esztendőnek, és bemutatjuk, hogyan gazdagodtak a bőkezű állami dotációknak és az állami vagyon privatizálásának köszönhetően az elmúlt 16 évben.

Gyűjtésünkben a fideszes politikai munkában legalább részben szerepet vállaló alapítványokra koncentráltunk. Megnéztük, milyen vagyonelemek halmozódtak fel a központi költségvetésből rendszeres juttatásra jogosult kormánypárti pártalapítványokban,

  • a Békemeneteket szervező CÖF-ben,
  • az erdélyi Tusványost szervező Kisebbségekért – Pro Minoritete Alapítványban,
  • a Batthyány Lajos Alapítványban, amely a fideszes háttérintézmények fontos közpénzelosztója,
  • a Schmidt Mária által vezetett Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítványban,
  • a Békés Márton-féle Kommentár Alapítványban,
  • a tanácsadói szerződésekben fürdő Századvég Alapítványban,
  • a fideszes médiabirodalom ernyőszervezetében, a KESMA-ban,
  • valamint az Orbán Balázs kuratóriumi elnök által vezetett Mathias Corvinus Collegiumban.

Ezek a szervezetek a legutóbbi, 2024-es állapotokat tükröző mérlegük alapján

617 milliárd forintot halmoztak fel az évek alatt, ebből messze a legtöbbet – 505 milliárdot – az MCC.

Szemléltetésképp, hogy ez mekkora összeg:

A teljes cikket előfizetőink olvashatják el.
Már csatlakoztál hozzánk?
a folytatáshoz!

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik