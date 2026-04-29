Magyar Péter: Hamarosan érkezni fognak az uniós források Magyarországra

Magyar Péter / Facebook
2026. 04. 29. 17:43
Magyar Péter / Facebook
A leendő miniszterelnök Ursula von der Leyennel egyeztetett Brüsszelben.

Rendkívül konstruktív és eredményes tárgyalást folytattam az Európai Bizottság elnökével – írta Magyar Péter Facebook-oldalán szerdán délután. A leendő miniszterelnök közölte:

Megállapodtunk abban, hogy immár magyar miniszterelnökként a május 25-i héten visszatérek Brüsszelbe, és megkötjük a politikai megállapodást, ami ahhoz szükséges, hogy Magyarország és a magyar emberek mielőbb hozzájussanak az őket megillető sok ezer milliárd forintos uniós forráshoz.

Jönni fognak az uniós pénzek

Egyúttal hozzátette: „Szeretnék mindenkit megnyugtatni, hogy az Európai Unió nem támaszt olyan feltételeket, amelyek ellentétesek lennének hazánk érdekeivel.”

Egy mondatban: hamarosan érkezni fognak az uniós források Magyarországra, amely források segítségével be tudjuk indítani a magyar gazdaságot és meg tudjuk valósítani a működő és emberséges országhoz szükséges fejlesztéseket

–  hangsúlyozta Magyar, aki egy közös fotót is közzétett Ursula von der Leyennel. 

A Tisza Párt elnöke egyébként szerdán egy korábbi videóban arról számolt be, hogy azért utazott Brüsszelbe, hogy tárgyaljon az Európai Bizottság és az Európai Tanács elnökeivel. Előbbivel az uniós pénzek hazahozataláról, utóbbival a nyári uniós csúcsról, amelyen már Magyar fogja képviselni Magyarországot.

„Új időszak kezdődik" – Orbán levelet írt a Fidesz tagjainak
Hat kötelezettségszegési eljárás indult Magyarországgal szemben
Belőttek az ablakon keresztül a solymári óvoda egyik csoportszobájába
Eltűnt a Fidesz a városokból, 13 ezer fős a legnagyobb település, amelyet Orbánék meg tudtak tartani
Hivatali vesztegetéssel gyanúsítják Sára Botond főispánt
