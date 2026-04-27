13 milliójába fájt a totális berúgás egy nőnek

Felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte a Miskolci Járásbíróság azokat a fiatalokat, akik szívességből hazavittek egy csontrészeg nőt, majd több mint 13 millió forintnyi pénzt és nyereménybetéteket loptak el tőle.

A Miskolci Törvényszék tájékoztatása szerint a két fiatalkorú 2023 nyarán találkozott a részeg és magatehetetlen állapotban lévő nővel, akit elkísértek a háza elé, majd leültették egy padra. Néhány perccel később jött a lerészegedett nő szomszédja, aki megkérte a fiatalokat, hogy segítsenek felvinni a nőt a lakásába, amit meg is tettek.

Felvitték a lakásba

Miután lefektették otthonában az ittas nőt, mindannyian távoztak a lakásból. Az ajtót azonban nem zárták be, hanem csak behúzták maguk után. A két fiatal éjfél után visszament a lakásba, majd az alvó nő mellől ellopott egy zárt lemezkazettát a benne lévő majdnem tizenhárom millió forint készpénzzel, több mint 200 amerikai dollárral és 2 darab gépkocsi-nyereménybetéttel együtt.

Az elkövetők egy ismerősükkel együtt még aznap felnyitották a lemezkazettát, a benne lévő pénzt pedig elosztották egymás között. A lemezkazettát eldobták egy szántóföldön, később pedig a megmaradt készpénz egy részét elégették, hogy így leplezzék cselekményüket. Az ügy harmadrendű vádlottja segített eltüntetni a nyomokat, amikor megtudta, mit tettek a haverjai.

A két főbűnös másfél év felfüggesztettet kapott társtettesként jelentős értékre elkövetett kifosztás bűntette miatt. A harmadik társuk 1 év 2 hónap felfüggesztettet kapott bűnpártolás vétsége és pénzmosás bűntette miatt. A bíróság kötelezte őket több mint 13 millió forint kártérítés megfizetésre is. A bíróság enyhítő körülményként értékelte az elkövetők beismerését, megbánó magatartását, együttműködését és azt, hogy bocsánatot kértek az áldozatuktól.

