Magyar Péter hasonlata: tényleg arannyal tömött zsebekkel menekült Kun Béla Magyarországról?

Magyar Péter nyilatkozatai arra mutatnak, komolyan gondolja egyik fontos választási ígéretét, a NER-elit elszámoltatását. Legutóbb hétfő reggeli Facebook-posztjában kommentár nélkül idézte Kosztolányi Dezső Édes Annájának első sorait, ahol Kun Béla kaján vigyorral, lopott kincsekkel teletömött zsebekkel repülőgépen távozik Budapestről. Menekül diktatúrájának bukása után, fut a felelősségre vonás elől. A vagyonmentés jó ideje uralja a nyilvánosság nagy részét, kezdve a március végén megjelent hírtől Matolcsy Ádám konténerekbe zsúfolt luxusautóiról egészen a Guardian hétfői cikkéig, miszerint magánrepülőkkel viszik külföldre az Orbán-kormányok alatt meggazdagodottak vagyonát. Nyilván ez utóbbi juttatta a leendő miniszterelnök eszébe a Kun Béla zsebeiben dudorodó ékszereket és templomi kelyheket.
Irodalmilag tehát érthető a párhuzam, de a történettudomány próbáját is kiállja vajon? Ki volt Kun Béla, hogyan és miért menekült Magyarországról? Radikális kommunistaként miért Bécsben keresett menedéket Moszkva helyett? Dr. Bödők Gergely történészt kérdeztük.
Cikkünk folytatásából többek között kiderül:
- hogyan menekült Kun a valóságban;
- miért kellett menekülnie;
- meglepő módon nem Moszkvába menekültek a bukott kommunisták;
- nem biztos, hogy kivégezték volna, ha itthon marad;
- miért írt Kosztolányi tömött zsebekkel menekülő Kun Béláról;
- mi okozta a tanácsköztársaság bukását.
