Magyar Péter hasonlata: tényleg arannyal tömött zsebekkel menekült Kun Béla Magyarországról?

Magyar Péter nyilatkozatai arra mutatnak, komolyan gondolja egyik fontos választási ígéretét, a NER-elit elszámoltatását. Legutóbb hétfő reggeli Facebook-posztjában kommentár nélkül idézte Kosztolányi Dezső Édes Annájának első sorait, ahol Kun Béla kaján vigyorral, lopott kincsekkel teletömött zsebekkel repülőgépen távozik Budapestről. Menekül diktatúrájának bukása után, fut a felelősségre vonás elől. A vagyonmentés jó ideje uralja a nyilvánosság nagy részét, kezdve a március végén megjelent hírtől Matolcsy Ádám konténerekbe zsúfolt luxusautóiról egészen a Guardian hétfői cikkéig, miszerint magánrepülőkkel viszik külföldre az Orbán-kormányok alatt meggazdagodottak vagyonát. Nyilván ez utóbbi juttatta a leendő miniszterelnök eszébe a Kun Béla zsebeiben dudorodó ékszereket és templomi kelyheket.

Irodalmilag tehát érthető a párhuzam, de a történettudomány próbáját is kiállja vajon? Ki volt Kun Béla, hogyan és miért menekült Magyarországról? Radikális kommunistaként miért Bécsben keresett menedéket Moszkva helyett? Dr. Bödők Gergely történészt kérdeztük.