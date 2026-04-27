Ennyin múlik egy élet: hátborzongató jelenetet videóztak le a Nagykőrösi úton

Félelmetes videót rögzítettek Budapesten a Nagykőrösi úton, amely jól mutatja, milyen gyorsan válhat életveszélyessé egyetlen felelőtlen döntés – közölte a Bp-i Autósok közössége oldal.

A beküldő azt írta, hogy az eset 2026. április 25-én történt a Nagykőrösi úton, az autópiac mellett.

A felvételen egy autós a jobbra kanyarodó sávot használja arra, hogy megelőzze az előtte haladó sort – csakhogy ezzel gyakorlatilag egyenesen egy kerékpáros útjába érkezik.

A manőver végén már csak centik választják el – az egyébként forgalom elől elzárt területen haladó – biciklist attól, hogy elüssék.

A második eset Győr felé, a Királyszék utcáról a 83-as útra történő kanyarodásnál készült. Itt a belső sávban haladó autós elé vág be egy jármű a balra kanyarodó sávból. Az ilyen irányváltás nemcsak szabálytalan, hanem kiszámíthatatlan is, ami komoly baleseti kockázatot hordoz.

A harmadik felvétel Szabolcs megyében, a 4-es főúton készült. A helyszínen előzni tilos, ráadásul kanyarodósáv és forgalomtól elzárt terület is van, ennek ellenére egy BMW-s „fénysebességgel” előzi végig a haladó járműveket.