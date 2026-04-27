A kötött árak visszavonását kéri az Országgyűléstől a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése

Az MKKE (Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése) elnöksége kéri a Parlamentet, hogy a könyvek árkötöttségéről szóló 2024-ben elfogadott módosítást, amelyet Könyvtörvénynek is neveznek, a piacra gyakorolt kedvezőtlen, versenykorlátozó hatása miatt helyezze hatályon kívül

– írták lapunknak is eljuttatott közleményükben.

A könyvártörvénynek nevezett rendelkezés tavalyelőtt októberben lépett érvényben, tíz százalékban maximalizálta az új könyvekre adható kedvezmény mértékét a megjelenést követő egy évben. Bár a szakma a kötött árazást támogatta – ezzel főleg a kisebb kiadókat védték volna –, abban egyetértettek, hogy a törvény nem a kitűzött célt szolgálja, hanem egyenesen ellene dolgozik. Emellett a fóliázást kötelezővé tévő jogszabályhoz hasonlóan a szövegezés ebben az esetben sem egyértelmű, a kilátásba helyezett büntetés viszont aránytalanul magas. A szakmával sem a törvényjavaslat benyújtása, sem a törvény hatályba lépése előtt nem egyeztettek.

A törvényről annak hatályba lépésekor könyvszakmai szereplőkkel beszélgettünk: