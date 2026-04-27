Kultúra

A kötött árak visszavonását kéri az Országgyűléstől a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése

Marjai János / 24.hu
admin Polák Zsóka
2026. 04. 27. 15:39
A törvény 2024 októbere óta megköti az új könyvek árait, a szakma élesen kritizálta a döntést.

Az MKKE (Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése) elnöksége kéri a Parlamentet, hogy a könyvek árkötöttségéről szóló 2024-ben elfogadott módosítást, amelyet Könyvtörvénynek is neveznek, a piacra gyakorolt kedvezőtlen, versenykorlátozó hatása miatt helyezze hatályon kívül

– írták lapunknak is eljuttatott közleményükben.

A könyvártörvénynek nevezett rendelkezés tavalyelőtt októberben lépett érvényben, tíz százalékban maximalizálta az új könyvekre adható kedvezmény mértékét a megjelenést követő egy évben. Bár a szakma a kötött árazást támogatta – ezzel főleg a kisebb kiadókat védték volna –, abban egyetértettek, hogy a törvény nem a kitűzött célt szolgálja, hanem egyenesen ellene dolgozik. Emellett a fóliázást kötelezővé tévő jogszabályhoz hasonlóan a szövegezés ebben az esetben sem egyértelmű, a kilátásba helyezett büntetés viszont aránytalanul magas. A szakmával sem a törvényjavaslat benyújtása, sem a törvény hatályba lépése előtt nem egyeztettek.

A törvényről annak hatályba lépésekor könyvszakmai szereplőkkel beszélgettünk:

Kapcsolódó
Hatályba lépett a könyvártörvény, csak azt nem tudja senki, hogyan kell betartani
Papíron az itthoni könyvipar sokszínűségét hivatott megőrizni, a gyakorlatban viszont épp ez ellen dolgozik az új jogszabály. Ráadásul a fóliázást kötelezővé tévő törvényhez hasonlóan a szövegezés ezúttal sem egyértelmű. Könyvszakmai szereplőket kérdeztünk az eddigi tapasztalatokról.

Megalakult a KDNP parlamenti frakciója, itt a hivatalos névsor
Levelet írt Mészáros Lőrinc cégcsoportja Magyar Péternek
Hosszú hétvége: komoly fordulat érkezik az időjárásban
A Magyar Nemzet bocsánatot kérő levelet küldött Magyar Péternek a poloskázás miatt
Bejelentés: itt a Fidesz-KDNP parlamenti frakciója, nagy nevek hiányoznak
