Újabb tömeges emberrablás Nigériában: 23 gyermeket vittek el fegyveresek egy árvaházból

Ismeretlen fegyveresek támadtak meg egy árvaházat a Nigéria középső részén fekvő Kogi államban hétfőn, és elraboltak 23 tanulót – írja az MTI. Kingsley Femi Fanwo, az állam élére kinevezett biztos elmondta, hogy a támadást Kogi állam fővárosa, Lokoja egyik peremkerületében, egy illegálisan működtetett iskola ellen követték el. Az elrabolt 23 gyermek közül 15-öt azóta kimentettek a hatóságok.

Az emberrablás áldozatául esett tanulók életkorára és arra sem tértek ki a híradásokban, hogy kik lehettek a támadók. Fanwo kiemelte, hogy a még fogva tartott nyolc tanuló kiszabadítására indított akció folyamatban van, hogy a diákok minél előbb biztonságban hazatérhessenek, az elkövetőket pedig elfogják. Az emberrablás elkövetőjeként eddig senki nem jelentkezett.

Nigéria északkeleti részén 2009 óta aktív a Boko Haram dzsihadista terrorszervezet és a tagjaiból 2016-ban megalakult a riválisa, a Nyugat-afrikai Iszlám Állam (ISWAP). A két szervezethez tartozó fegyveres bandák rendszeresen követnek el emberrablásokat a régió oktatási intézményei ellen azzal a céllal hogy a félelmet keltsenek a lakosságban, és váltságdíjat követelhessenek.