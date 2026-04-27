Hivatalosan is megalakult a Fidesz parlamenti frakciója, Gulyás Gergely bejelentése nyomán a nagy távozók mellett érkezők már most hírhedt sora jutott mandátumhoz a távozó kormánypárt színeiben.

A választási vereség után nem sokkal Orbán Viktor jelentette be, hogy előzetesen meghatározott lista ide vagy oda, komoly átszervezések várhatók a Fidesznél, mire eljutunk a végleges névsorig. Közben pedig sorra jöttek a bejelentések, kik nem ülnek be az Országgyűlésbe: Orbántól kezdve Kósa Lajoson át Kövér Lászlóig több veterán fideszes politikus is jelezte, hogy nem kíván ellenzéki politikusként működni a parlamentben.

Orbán Balázs ellenben mandátumhoz jutott. A távozó miniszterelnök politikai igazgatója 21. volt a Fidesz–KDNP listáján, így a bejutása papírformának tűnt előzetesen is, még úgy is, hogy sokan őt és a kampányfőnöki működését okolják a Fidesz történelmi választási vereségéért. Van azonban egy csavar Orbán Balázs esetében, ahogy azt a bejelentést megtevő Gulyás Gergely megfogalmazta:

Orbán Balázs képviselőtársunk júliusban az Európai Parlamenthez csatlakozik, ahonnan pedig Szekeres Pál európai parlamenti képviselő tér haza, és fog részt venni a Szociális Bizottság munkájában.

Orbán Balázs: A parlamenti mandátumom a Fidesz közösségét illeti

A politikai igazgató később a Facebook-oldalán kommentálta a Fidesz-frakció összetételét és saját szerepét. A Fidesz szavazóinak azt üzente: „Amit most nekik ígérni tudunk: nem fognak csalódni bennünk, és nem hagyjuk őket magukra” – majd arról értekezett, hogy a Tisza egy „egyre jobban körvonalazódó, baloldallal együttműködő liberális kormányt” tervez alakítani, és a Fidesz e formáció legerősebb jobboldali ellenfele kíván lenni.

Továbbra is hiszek abban, hogy Magyarországnak ki kell állnia a saját érdekei mellett, nem szabad diktátumokat elfogadnia, és hogy egy erős nemzeti oldalnak erős nemzetközi kapcsolatrendszerrel kell rendelkeznie ebben a veszélyekkel teli, villámgyors átalakulás alatt lévő világban

– írta még, nem engedve abból az elképzelésből, hogy a nemzeti oldalt ebben az országban a Fidesz jelenti, illetve Orbán Balázs megjegyezte még azt is, hogy érzése szerint a maga tudásával, tapasztalatával, kapcsolatrendszerével a fenti munkához tud legjobban hozzájárulni.

A parlamenti mandátumom a Fidesz közösségét illeti. A közösség vezetői pedig azt kérték tőlem, hogy ezen célok elérése érdekében segítsem a közösség megújulását és megerősítését, ezért nyártól európai parlamenti képviselőként folytatom a munkát. Köszönöm a közösségnek a bizalmat! Hazámat szolgálom

– összegezte végül Orbán Balázs, hogy a néhány hétnyi parlamenti munka után miért vált rögtön nemzetközi vizekre.