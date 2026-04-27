kosárlabda
Sport

Meghalt egy 19 éves magyar kosárlabdázó

24.hu
2026. 04. 27. 18:04

A PVSK-Panthers kosárlabdacsapata közösségi oldalán jelentette be, hogy elhunyt 19 éves játékosa.

Hatalmas szíve és küzdeni akarása példa értékű volt mindannyiunk számára, emlékét örökre megőrizzük! Őszinte részvétünket szeretnénk kifejezni Péter családjának, barátainak, csapattársainak!

– emlékezett meg játékosáról a klub.

Az nem derült ki a közleményből, hogy mi vezetett a tragédiához. Márkus Péter az U21-es csapatban játszott, de utoljára 2025 decemberében lépett pályára.

