samuelefánt fővárosi állatkert
Belföld

Ötéves lett Samu, a Fővárosi Állatkert kiselefántja

Samu, elefánt
Kovács Attila / MTI
Angele és borja, Samu a Fõvárosi Állat- és Növénykert karácsonyi bemutatóján 2022. december 19-én.
Polák Zsóka
2026. 04. 25. 11:24
A kiselefánt hamarosan elköltözik Budapestről.

Pénteken töltötte be ötödik születésnapját Samu, a Fővárosi Állat- és Növénykert kiselefántja, ennek alkalmából szombaton köszöntötték őt az állatkertben.

Ahogyan a posztban is írták, az elefánt 2021. április 24-én, a hajnali órákban látta meg a napvilágot Angele és Assam harmadik borjaként, nevét az állatkert megszavaztatta. Mivel a hímek egy idő után elhagyják a családot, Samura is ez vár, a posztban jelentették be, hogy még nyár előtt elköltözik – a Telex információi szerint a veszprémi állatkertbe.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik