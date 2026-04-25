Ötéves lett Samu, a Fővárosi Állatkert kiselefántja

Pénteken töltötte be ötödik születésnapját Samu, a Fővárosi Állat- és Növénykert kiselefántja, ennek alkalmából szombaton köszöntötték őt az állatkertben.

Ahogyan a posztban is írták, az elefánt 2021. április 24-én, a hajnali órákban látta meg a napvilágot Angele és Assam harmadik borjaként, nevét az állatkert megszavaztatta. Mivel a hímek egy idő után elhagyják a családot, Samura is ez vár, a posztban jelentették be, hogy még nyár előtt elköltözik – a Telex információi szerint a veszprémi állatkertbe.