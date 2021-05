Samunak fogják hívni a budapesti állatkert új kiselefántját

Samunak nevezik el a budapesti állatkert kiselefántját – közölte a Fővárosi Állat- és Növénykert csütörtökön az MTI-vel.

A városligeti intézmény honlapjára alig egy hét alatt mintegy 75 ezer voks érkezett, a szavazáson a Samu mellett az Artur és a Huba nevekre lehetett szavazni. A Samu (Shamu) név kapta a szavazatok 38 százalékát, az Artur névre a szavazók 32, a Hubára pedig 30 százalékuk voksolt.

A közlemény szerint a szavazás eredményét Gy. Németh Erzsébet humán területekért felelős főpolgármester-helyettes hirdette ki csütörtökön az állatkertben.

A gondozók is a Samu hívónevet fogják használni, valamint ez a név kerül be a kiselefántra vonatkozó hivatalos dokumentumokba is.

Nemzetközi szakmai fórumokon az állat neve Shamu névalakban fog szerepelni, ott ugyanis fontosabb a kiejtésbéli hasonlóság. A Samu magyarosan a Sámuel önállósult magyar beceneve, de Indiában és a Közel-Keleten is előfordul névként (Shamu latin betűs átírással), amely jelentését tekintve eredetileg az északi irányra, valamint a türelemre utal.

Samuvalegyütt négy ázsiai elefánt látható a városligeti intézményben; Angele, az anyuka, Assam, az apuka és Arun, az április végén született kiselefánt bátyja – áll az összegzésben.

(MTI)